Ежедневный Гороскоп, понедельник 12 августа 2019

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

По натуре вы напористый и энергичный. Однако сегодня вы можете быть еще более дерзкими и агрессивными, когда имеете дело с родителями, боссами, авторитетными фигурами и полицией. Имейте это в виду, потому что зачем говорить то, о чем вы потом пожалеете? (Именно так.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Внезапная возможность путешествовать или отправиться в увлекательное путешествие может произойти сегодня. Или, может быть, вы решите пройти курс или пойти в школу? Несмотря на то, что вы сегодня сосредоточены на доме, семье и личной жизни, во внешнем мире открываются неожиданные возможности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете внезапно получить преимущество сегодня. Это может быть что-то, что дает преимущество над кем-то еще. Или, может быть, кто-то сделает вам подарок или сделает вам одолжение? Приятно знать, что боги на вашей стороне сегодня.

Рак (21 июня-22 июля)

Друг или партнер может вас удивить сегодня. Вы можете познакомиться с кем-то, кто необычен, что немного удивляет вас. Как бы то ни было, сегодня Луна находится в вашем знакомом знаке, поэтому все будет идти гладко. Это не будет скучный день!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сюрпризы, связанные с домашними животными или возможно, что-то, связанное с вашим здоровьем, может произойти сегодня. Те из вас, кто работает сегодня, могут столкнуться с чем-то необычным на работе, с коллегой или клиентом. Что бы это ни было, вероятно, будет интересно любопытно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Неожиданный флирт может заставить ваше сердце биться быстрее. Между тем неожиданные приглашения будут радовать вас. Если это произойдет, скажите «да» быстро, потому что ваше окно возможностей будет кратким. Спортивные события непредсказуемы. Родители должны быть бдительными в отношении своих детей, чтобы избежать несчастных случаев.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Запасите холодильник, потому что вы можете развлечься дома сегодня, когда вы этого не ожидали. Некоторая еда и напитки под рукой сделают обстоятельства более легкими. Между тем, член семьи может удивить вас неожиданными новостями или предложением, которого вы не ожидали.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам понравится общаться со всеми, потому что неожиданные сюрпризы и обходные пути сделают этот день приятным и захватывающим. Новые лица, новые места и новые идеи будут стимулировать вас. Короткая поездка или что-то незапланированное будет освежающим. Оставайтесь на ногах!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете иметь некоторые умные идеи зарабатывания денег сегодня. Или вы могли бы купить что-то спонтанное, особенно что-то хай-тек или имеющее отношение к современному искусству. Тем не менее, можно что-то потерять или потерять деньги – так что держите глаза открытыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы жаждете эмоционального возбуждения! Вы хотите, чтобы произошло что-то другое. К счастью, это именно то, что произойдет, так что будьте готовы к неожиданным обходным путям или неожиданному повороту событий. Вы можете поговорить с людьми, у которых совсем другая точка зрения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это беспокойный день для вас, потому что Луна прячется в той части вашей карты, когда она танцует с вашим правителем Ураном. Такая комбинация производит электрическую энергию, которая ждет, чтобы появиться. Вот почему вы можете чувствовать, что вы все одеты, и вам некуда идти. Есть идеи?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Друг может удивить вас сегодня. И наоборот, вы можете встретить кого-то нового, кто настоящий персонаж! В любом случае, ваше общение с клубами, группами или случайными друзьями вызовет энергию и события, которые вы не ожидали. Оставайтесь легкими на ногах, чтобы вы могли плыть по течению.

Если ваш день рождения сегодня

Знаменитый американский финансист и биржевой спекулянт Джордж Сорос разделяет ваш день рождения сегодня. Вы очаровательны, энергичны, изобретательны и в то же время практичны. Вы отличный планировщик и знаете, как мотивировать других. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.