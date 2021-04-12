Ежедневный гороскоп. Понедельник 12 апреля 2021

29, 1, 2 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 5:00 до 11:00 сегодня. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день! Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше). Это утро для вас творческое. Однако после того, как оповещение о Луне закончится, ваше внимание переключится на деньги, деньги, деньги.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня утром помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше). Но после этого Луна переходит в ваш знак, что дает вам преимущество над всеми другими знаками. (Ура!) Это означает, что вы берете на себя ответственность, когда разговариваете с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это веселый, очень веселый день, особенно утром. Настало время творчества, однако во время оповещения о Луне сейчас неподходящее время, чтобы тратить деньги ни на что, кроме еды. (см. выше.) Днем расслабьтесь и наслаждайтесь уединением.

Рак (21 июня — 22 июля)

Люди замечают вас сегодня, потому что и Солнце и Луна находятся наверху вашей карты. Тем не менее, во время Лунного оповещения сегодня утром ни в чем не добровольно не участвуйте. Не соглашайтесь ни на что важное. Ограничьте свои расходы едой и газом. Предупрежден — значит вооружен.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны, потому что сегодня утром у вас может возникнуть соблазн рискнуть или сделать ставку. Не мудро! Утром есть предупреждение о Луне, что означает не действовать. Однако во что бы то ни стало записывайте свои творческие идеи. После того, как оповещение о Луне закончится, вы сможете произвести впечатление на своего босса.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это рискованное утро, потому что вы сосредоточены на финансовых вопросах, особенно на налогах, совместном имуществе и страховании. Однако сегодня утром, во время оповещения о Луне, не время для принятия важных решений, особенно финансовых. Помните об этом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Действуйте осторожно. Избегайте важных решений сегодня утром во время Лунного предупреждения, которое проходит напротив вашего знака. Тем не менее, даже несмотря на то, что сейчас неподходящее время для покупок или принятия важных решений, это отличное время, чтобы пообщаться и повеселиться! Как только оповещение о Луне закончится, пора действовать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ожидайте задержек на работе сегодня утром из-за предупреждения о Луне. К тому же это плохое время, чтобы соглашаться на что-то важное или добровольно участвовать в чем-либо. (см. выше.) По окончании оповещения о Луне вам придется сотрудничать с другими и подчиняться их решениям. (Это не имеет большого значения.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это оптимистичное, творческое утро для вас. Запишите свои творческие идеи. Художники будут процветать! Тем не менее, сегодня утром есть предупреждение о Луне, а это означает, что вам следует дождаться его окончания, чтобы реализовать то, что вас волнует.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные обсуждения могут состояться сегодня утром. Если это так, не соглашайтесь ни на что важное, потому что происходит предупреждение о Луне. Когда все закончится, самое время пообщаться с детьми и реализовать свои творческие идеи. Сегодня и особенно этим вечером вам понравится пообщаться и повеселиться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы хотите поговорить с другими сегодня утром и это здорово, потому что вы проявите творческий подход и будете полны оригинальности. Тем не менее, будьте осторожны! Не соглашайтесь ни на что важное во время предупреждения о Луне сегодня утром. Разбросайте свои идеи, но дождитесь полудня, чтобы действовать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Важно знать, что сегодня утром есть предупреждение о Луне, что означает, что не покупайте ничего, кроме еды. Сопротивляйтесь финансовым сделкам и переговорам о деньгах. Подождите, пока не закончится оповещение о Луне, чтобы действовать. Обратите внимание на это предупреждение, чтобы сэкономить деньги.

Если ваш день рождения сегодня

Актиса Елена Корикова (1972) известная по сериалу «Бедная Настя», юморист Юрий Гальцев (1961) и дрессировщик кошек Юрий Куклачев (1949) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы полны энтузиазма, энергичный лидер. Вы прямолинейны, честны и решительны. Вы мыслите независимо и вам нравится эффективно планировать дела. Темп ваших дней начнет меняться, потому что вы вступаете в более загруженный и оптимистичный год, который будет более социальным во всех отношениях. Вся эта новая стимуляция может потребовать важного выбора.