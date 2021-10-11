Ежедневный гороскоп: понедельник 11 октября 2021

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений до 10:30 сегодня. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Бывшие партнеры и старые друзья снова вернулись в ваш мир. Вы можете встретиться с этими людьми лично или через социальные сети. Возможно, вы о них думаете или они появляются вам во сне? Будьте терпеливы с самыми близкими вам людьми в это время.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Выделите дополнительное время для работы или работы, потому что ретроградный Меркурий может сбить вас с толку. Вот почему вы сталкиваетесь с глупыми ошибками, путаницей в общении, пропущенными встречами и неуместными документами. Поздние поставки и задержки также будут нормой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ожидайте услышать известия от старых знакомых сегодня или когда-нибудь в ближайшие несколько недель. (Это могло уже случиться.) Вы можете встретить этих людей лично или в Интернете или в своих мыслях или мечтах. Также может повториться какой-то предыдущий сценарий с вашими детьми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня (или на этой неделе) вы можете связаться с родственниками, которых давно не видели. Они могут навещать вас. Семейные воссоединения также могут иметь место, потому что для многих из вас это старая домашняя неделя из-за влияния ретроградного Меркурия.

Лев (23 июля — 22 августа)

Текущий ретроградный Меркурий нанесет ущерб планам транспортировки вашего знака. Будьте активны в уходе за своей машиной. Выделите дополнительное время, пользуясь общественным транспортом. Неправильное общение, пропущенные встречи и неуместные предметы теперь стали классикой. Раздражает? Да!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Финансовые операции сейчас могут быть отложены. Это потому, что в вашем Доме денег происходит ретроградный Меркурий. Будьте умны и дважды проверяйте все, что связано с денежным потоком и имуществом, чтобы избежать ошибок и промахов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас сейчас много энергии, потому что в вашем знаке Солнце и огненный Марс. Однако ретроградный Меркурий также имеет место в Весах, что означает люди из вашего прошлого вернулись в ваш мир. Кроме того, вы легко можете забыть о вещах, потерять их, потерять и пропустить встречи. Храбритесь!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя ретроградный Меркурий расстраивает большинство знаков, он может быть полезен для вашего знака, потому что на самом деле поможет вам провести исследования и найти ответы на старые вопросы и решения старых проблем. Копайте глубже и изучайте прошлое, чтобы узнать все, что вы можете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ожидайте встретить старых друзей прямо сейчас. Вы также можете встретить членов групп, клубов и организаций из вашего прошлого. Это может дать вам возможность прояснить ситуацию и наверстать упущенное из старой истории. Это может быть вам полезно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ретроградный Меркурий находится в верхней части вашего графика, что означает, что вы можете поддерживать связь с родителями, начальниками и учителями, а также с авторитетными фигурами из вашего прошлого. Это может быть для вас полезным опытом. Или, может быть, вы хотите избегать этих людей? В любом случае — это ваш выбор.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день (и неделя) для завершения важных работ, рукописей и исследований. Фактически, будет легко изучать прошлое, изучать историю или проводить исследования, основанные на информации из прошлого. Однако планы поездки могут быть отложены или отменены.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В настоящее время возможны споры о долевом имуществе. Тем не менее, ретроградный Меркурий поможет вам прояснить прошлые проблемы и завершить старую работу, касающуюся завещаний, наследства, имущества, налогов, долгов, вопросов страхования и всего, что связано с совместной собственностью.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Игорь Верник (1963), фигуристка Елена Бережная (1977) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы теплые, заботливые и обаятельные. Вам нравится сотрудничать с людьми, чтобы поладить. Вы интеллектуально креативны и способны мыслить нестандартно. Это очень сильный год для вас, потому что вы получите уважение и восхищение от других, особенно от боссов. Вы можете получить повышение или награду. Вы выглядите победителем!