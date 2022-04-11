Ежедневный гороскоп: понедельник 11 апреля 2022

Оповещение о Луне

10, 11 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Эта неделя начинается на позитивной ноте, потому что Луна находится в вашем огненном знаке. Это заставляет вас чувствовать себя дружелюбным и общительным со всеми, особенно с молодежью. Наслаждайтесь искусством, а также социальными мероприятиями и игрой с детьми. Романтика будет процветать!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день, чтобы сосредоточиться на домашних и семейных делах. Обсуждение в семье может иметь важное значение, особенно с родственницей. Теперь, когда Меркурий находится в вашем знаке, вам есть что сказать! (Меркурий будет в Тельце до конца месяца.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это напряженный день! У вас много умственной энергии, поэтому вы связаны с братьями и сестрами, соседями, родственниками и ежедневными контактами. Короткие поездки и обсуждения с другими будут захватывающим началом этой недели. К счастью, в глазах всех вы выглядите великолепно!

Рак (21 июня — 22 июля)

С началом этой недели у вас на уме проблемы с деньгами. Вполне вероятно, что вы добьетесь всего, к чему стремитесь, потому что Солнце в верхней части вашего гороскопа бросает на вас лестный прожектор. Люди восхищаются вами сейчас, особенно люди у власти. Вы можете использовать это!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Солнцем в вашем огненном знаке. Планы путешествий определенно нравятся! Вы хотите сделать что-то, чтобы расширить свой мир и открыть для себя приключения. Поговорка о том, что перемены так же хороши, как и отдых, импонируют вам!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы счастливы начать эту неделю в сдержанной манере. Вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами, чтобы заниматься бизнесом. Это хорошее время, чтобы учиться и чему-то учиться. Вы много работаете и вероятно, делегируете полномочия другим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день, чтобы обсудить будущие цели с другом, возможно, женщиной. Между тем, больше отдыхайте, пока Солнце находится напротив вашего знака в течение следующих двух недель. Солнце — ваш источник энергии и в вашей карте оно сейчас настолько далеко от Весов, насколько это возможно в течение всего года.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Эта неделя начинается очень высоко! По разным причинам людям, кажется, известны подробности вашей личной жизни. Справляйтесь с этим, как можете. Точно так же справляйтесь с возросшим хаосом и активностью дома или в семье.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы путешественник зодиака и сегодня вы чувствуете, что хотите выбраться из дома. Вы хотите сделать что-то другое! Вы хотите стимуляции! Вы хотите чувство приключений! К счастью, это отличное время для отпуска.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В то время как дом и семья сейчас находятся в центре внимания, сегодня хорошее время, чтобы заняться бумажной работой и всем, что вы откладывали или пытались игнорировать, особенно в отношении налогов, долгов и страховых вопросов. Засучите рукава и погрузитесь в работу — даже если это всего на 20 минут, вы будете рады, что сделали это.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку Луна сегодня находится в знаке, который находится прямо напротив вашего знака, это означает, что вы должны быть более мягкими, когда имеете дело с другими. Это просто требует немного терпимости и сотрудничества. У вас есть это.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный способ начать неделю. Отношения с окружающими ровные. Сегодня вы сосредоточены на доходах, деньгах и денежном потоке. Тем временем вы готовы к работе. В частности, вы готовы работать от имени других или оказать кому-то услугу.

Если ваш день рождения сегодня

Писатель Сергей Лукьяненко (1968) и актриса Елена Борщева (1981) отмечают с вами день рождения. Вы идеалист со страстной личностью. Одно можно сказать наверняка: вы будете защищать и поддерживать своих близких. Это прекрасный год, чтобы пообщаться и повеселиться. В частности, вы можете возродить старые дружеские отношения. В этом году важно ценить то, кто вы есть и что у вас есть.