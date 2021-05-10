Ежедневный гороскоп: Понедельник 10 мая 2021 года

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это Новолуние — одна из лучших возможностей в течение всего года подумать, как лучше всего распорядиться своим богатством. Мы говорим о денежных потоках, доходах, движимом имуществе и деньгах. Поговорка «Сэкономленный рубль — заработанный рубль» верна! Вы уважаете свое богатство? Вы заботитесь о том, что у вас есть?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это Новолуние в вашем знаке — прекрасный шанс подумать о том, как улучшить образ, который вы создаете в своем мире. Посмотрите реалистично в зеркало. Какие улучшения вы можете сделать? У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это конкретное новолуние скрывается в вашей карте, а это означает, что это ваш шанс подумать о своем внутреннем, духовном мире. Это важно, потому что ваш внешний мир является отражением вашего внутреннего мира. Найдите минутку, чтобы поразмышлять о ценностях, которыми вы руководствуетесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Каждое новолуние активизирует разные части вашего графика, давая вам возможность принять разные решения. Это новолуние побуждает вас наблюдать за своими друзьями и группами, к которым вы принадлежите. Эти люди помогают вам и продвигают ваши интересы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Текущее Новолуние находится в верхней части вашего графика, а это означает, что это ваш лучший шанс за весь год принять решение о том, куда вы направляетесь. У вас есть пятилетние цели? Годовая цель? Цели могут помочь вам осуществить ваши мечты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Каждое новолуние — это ваш шанс принять решение. Это новолуние побуждает вас задуматься о том, какое дальнейшее образование или обучение улучшат вашу карьеру, работу или обогатят вашу жизнь. Точно так же можете ли вы путешествовать, чтобы расширить свой кругозор? Путешествие — отличный способ учиться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Новолуние происходит в одном из ваших Денежных Домов, а это означает, что это идеальное время, чтобы реалистично взглянуть на свой долг и то, как вы делитесь деньгами и активами с другими людьми. Эти финансовые договоренности включают вопросы наследования и страхования.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Прямо сейчас вы переживаете единственное Новолуние, которое находится напротив вашего знака в течение всего года. Это прекрасная возможность спросить себя, как вы можете улучшить свои самые близкие отношения — близкие дружеские отношения, деловых партнеров и партнеров по браку. Есть идеи?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это лучшее время в течение всего года, чтобы подумать о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье и возможно, улучшить свою работу. Вы также можете подумать о том, как можно улучшить уход за домашним животным. Это из-за текущего Новолуния.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это конкретное «Новолуние» — идеальное время, чтобы подумать о том, как добавить больше игрового времени и возможностей для творчества в вашей жизни. Мы — общество, ориентированное на работу. Что вы можете сделать, чтобы добиться более сбалансированной жизни, в которой вы можете играть и выражать свои таланты?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дом и семья важны для всех нас. Нынешнее Новолуние — одно из лучших времен в году для вас, чтобы подумать о том, как улучшить свои отношения с членами семьи, а также как улучшить свой дом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мы люди социальные существа. Нас нужно видеть и слышать. Нам тоже нужно видеть и слушать. Текущее Новолуние — это ваш шанс принять решение о том, как улучшить ваше общение со всеми в вашей жизни. Звучит устрашающе, но на самом деле все зависит от того, как вы говорите и слушаете.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Оксана Пушкина (1963), актриса и певица Марина Влади (1938) и супермодель 90-х Линда Евангелиста (1965) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы полны энтузиазма, активны и отлично разбираетесь в сети. У вас сильная личность, но вы защищаете свою конфиденциальность. Вы также страстны и соблазнительны. Этот год будет мягче и спокойнее. Тем не менее, ваше внимание к партнерству и близкой дружбе будет сильнее, потому что вы начнете понимать, насколько на самом деле важны для вас близкие отношения.