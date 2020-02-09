Ежедневный Гороскоп. Понедельник 10 февраля 2020

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 8:00 до 16:00 сегодня.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это сложный день. Много энергии Полнолуния, в дополнение к которой есть Лунная тревога в течение большей части дня. Тем не менее, это светский день, поэтому вы можете ожидать необычных социальных событий при общении с другими. Ситуации высокоэнергетичны и разные!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете себя втянутыми между требованиями дома и семьи по сравнению с требованиями вашего внешнего мира или карьеры. Независимо от того, что происходит, вы хотите быть свободным делать свое дело, особенно в отношении богатства и ресурсов других

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня есть электрическая, позитивная энергия! Ожидайте встретить новые лица, увидеть новые места и услышать новые идеи! Тем не менее, это также случайный день, поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Будьте внимательны и подумайте, прежде чем действовать или говорить.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодняшнее Полнолуние может каким-то образом повлиять на ваше имущество или богатство. Поэтому держите глаза открытыми. Вы можете найти деньги. Вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть потеряно, украдено или повреждено. Возможно, кто-то сделает вам подарок? Может быть что угодно. (Проверьте Лунную тревогу.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня имеет место Полнолуние в вашем знаке в течение всего года, что делает вас более эмоциональным, чем обычно, особенно когда вы общаетесь с другими. Охладите свои моторы. Отношения с детьми будут энергичными. Это будет сильный социальный день – отлично подходит для вечеринки! Не ходите по магазинам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете чувствовать себя беспокойным и взволнованным сегодня. Неожиданные путешествия или необычные идеи застигнут вас врасплох. Вы энергично связаны с членами семьи сегодня. Тем не менее, если вы сегодня на работе, ожидайте, что клиенты, работающие с коллегами, будут немного разочарованы. Легко это сделают.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для общения. Ожидайте встретить необычных людей и иметь энергичные разговоры! Помните об ограничениях оповещения о Луне и в течение этого времени ограничивайте свои расходы на еду, газ и развлечения. У вас сегодня много умственной энергии!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы оказались между требованиями дома и семьи и требованиями вашего внешнего мира. Однако сегодня нельзя игнорировать дом и семью. Между тем, близкий друг или партнер может вас чем-то удивить. Люди действительно замечают вас сегодня!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас есть много энергии, чтобы играть и болтать с другими сегодня. Тем не менее, из-за полнолуния для вас наступает несчастный день, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Будьте в курсе (Тем более, что что-то неожиданное может повлиять на ваше здоровье.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за деньгами, имуществом и денежным потоком сегодня, потому что полная луна может привести к ошибкам или неправильному суждению. Не делайте покупки во время оповещения о Луне (см. Выше). Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения. На протяжении всего дня – сохраняйте квитанции.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня в течение всего года происходит единственное полнолуние напротив вашего знака. Это может создать напряженность в отношениях с партнерами и близкими друзьями. На самом деле, вы будете физически активны с друзьями, возможно, на соревнованиях. Между тем, что-то дома или в семье удивит вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы стремитесь поговорить с другими сегодня, потому что Меркурий в вашем знаке. Знайте о предупреждении Луны и не делайте ничего добровольно в течение этого времени. Вы амбициозны, чтобы сделать вещи и будете помогать кому-то необычным способом. Веселитесь!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сергей Пенкин и телеведущая Роза Сябитова разделяют ваш день рождения сегодня. Вы независимы и склонны жить по своим собственным правилам. Когда вы что-то делаете, вы отдаете все, что имеете. Служение другим – ваша тема в этом году, особенно с семьей. Это означает, что вы должны заботиться о себе, чтобы быть сильным ресурсом для себя и других. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.