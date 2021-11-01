Ежедневный гороскоп: понедельник 1 ноября 2021

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 13:00 до 19:30 сегодня. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для общения, особенно с близкими друзьями, партнерами и представителями широкой публики. У всех будет положительное отношение к вещам. Кроме того, люди готовы делиться информацией, чтобы развивать идеи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для работы, особенно для работы дома. Путешествие, связанное с работой, может быть на повестке дня. Вы можете поговорить с иностранцами и представителями других культур. Однако не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне с 13:00 до 19:30. Будьте умными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это творческий день для вас! Если вы работаете в сфере развлечений или индустрии гостеприимства, вы будете полны оригинальных творческих идей! Это также отличный день, чтобы насладиться компанией других. Вам понравятся спортивные мероприятия и развлечения с детьми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные дискуссии пройдут хорошо, потому что все в приподнятом настроении. Члены семьи будут щедры друг к другу и готовы выслушать. Если вы строите важные семейные планы, избегайте важных решений во время оповещения о Луне. (См. Выше.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам понравится узнавать что-то новое сегодня, особенно о законе, философии, религии и предметах, которые кажутся глубокими и наводящими на размышления. Возможно, вам также придется иметь дело с законом. Планы поездок могут быть важны. Проверьте Предупреждение о Луне. (См. Выше.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня отличный день для бизнеса и коммерции. Также это хороший день для подписания важных контрактов или заключения сделки. Однако не подписывайте контракт и не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне (с 13:00 до 19:30 по восточному времени).

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с счастливым Юпитером, что заставляет вас строить планы на будущее. Ваш ум острый и вы думаете масштабно! Это все хорошо, однако не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне. (См. Выше.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Теперь вы сильны и энергичны и в вашем знаке есть и Солнце, и огненный Марс. Это означает, что вы готовы добиваться того, чего хотите. Обратите внимание, что значительная часть сегодняшнего дня — это оповещение о Луне, которое отлично подходит для сбора информации, но сейчас неподходящее время для того, чтобы соглашаться на что-то важное или совершать крупную покупку.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам понравится разговаривать с людьми из разных слоев общества, потому что вы хотите учиться у других сегодня. В частности, вы хотите получать свежие идеи от людей, не входящих в ваш повседневный мир. Люди помогут вам, потому что сегодня у всех положительный настрой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для составления организационных планов или изменений в организационной структуре. Однако не делайте этого во время оповещения о Луне (с 13:00 до 19:30 ). Вы готовы мыслить масштабно и смотреть на свое будущее в позитивном настроении.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете быть вовлечены в судебное разбирательство сегодня. Также могут возникнуть решения относительно публикации и СМИ. Кроме того, это отличный день для изучения чего-то нового. Примечание: если вы принимаете важные решения, отметьте Предупреждение о Луне.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете быть вовлечены в финансовые вопросы или дискуссии о страховании, совместном имуществе, наследстве и т. д. В таком случае избегайте принятия решений во время оповещения о Луне. (См. Выше.) Для вашего же блага!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мария Порошин (1973) и фигурист Алексей Тихонов (1971) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы добиваетесь высоких результатов, потому что с самого начала полны решимости добиться успеха. У вас много энергии и драйва! Вы остроумны, убедительны и соблазнительны. Это чудесный год для вас, потому что ваши прошлые усилия будут признаны и признаны. Ожидайте рекламных акций, наград, похвалы и аплодисментов! Наслаждайтесь успехом — вы его заслужили.