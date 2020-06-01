Ежедневный Гороскоп. Понедельник 1 июня 2020
10, 11 лунный день. Растущая Луна
Луна в знаке Весы ♎
Лунная тревога
Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Весах.
Овен (21 марта-19 апреля)
Некоторые понедельники не так хороши. Некоторые понедельники прекрасны. Повезло вам – это чудесный понедельник! Наслаждайтесь общением с партнерами и близкими друзьями. Все люди щедры и добры, что означает, что люди с удовольствием общаются лично или в Интернете.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня вы многого достигнете, потому что коллеги поддерживают и дружелюбны. Они готовы помочь, кроме того, у них могут быть хорошие идеи о том, как сделать вещи лучше. У них также могут быть отличные идеи для зарабатывания денег. Прекрасный способ начать свою неделю!
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Это игривый день. (Честно говоря, это идеальный день, чтобы поиграть в бешенство, потому что вы предпочитаете бездельничать и хорошо проводить время.) Наслаждайтесь развлечениями с детьми. Наслаждайтесь общественными мероприятиями, а также мероприятиями, связанными с искусством и спортом.
Рак (21 июня-22 июля)
Это прекрасный день, потому что Луна – ваш правитель, а сегодня Луна танцует с Солнцем и Венерой. В результате вы чувствуете себя прекрасно! В частности, вы будете наслаждаться прекрасным окружением, особенно в частном порядке. (Свежие цветы и что-нибудь вкусненькое на чушь?)
Лев (23 июля — 22 августа)
Все взаимодействия с друзьями и членами групп и организаций сегодня будут оптимистичными и позитивными, во многом потому, что у всех отличное настроение! Люди рады видеть друг друга или быть в контакте друг с другом. Это хороший день для достижения консенсуса или обсуждения будущих целей.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Обсуждение с кем-то, кто имеет авторитет, возможно с начальником или родителем, может в конечном итоге привести к деньгам в вашем кармане. Люди будут открыты для ваших предложений и наоборот, вы будете открыты для их идей, потому что люди настроены на сотрудничество и оптимизм сегодня.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Это прекрасный способ начать свою неделю. Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Солнцем и прекрасной Венерой, поэтому вы чувствуете себя авантюрным и стремитесь сделать что-то новое! В идеале вы бы путешествовали сегодня, если бы могли — куда-нибудь с отличным обслуживанием номеров!
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Это отличный день, чтобы возобновить обсуждение общей собственности, наследства или чего-то, что вы владеете совместно с другими. Поскольку другие сотрудничают, это принесет вам пользу.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Отношения с друзьями и группами сегодня позитивны. Не стесняйтесь добавлять свои пять копеек, особенно когда речь идет о постановке будущих целей или обдумывании своих надежд и мечтаний. (У каждого Стрельца большие надежды и мечты.)
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вы заметны именно сегодня и это хорошо, потому что вы выглядите невероятно для всех. Они считают вас позитивным и полезным. И действительно, вы протянете руку любому, если сможете помочь.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Вы можете узнать что-то новое, что в конечном итоге поможет вам хорошо общаться с детьми. Или возможно, это поможет вам составить планы на будущее или расширить свои навыки в сфере искусства или развлечений? Вы также можете быть привлечены к кому-то «другому».
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня богатство и ресурсы кого-то другого могут косвенно принести пользу вам или члену вашей семьи. Кто-то может сделать вам подарок или позволить вам использовать то, что им принадлежит? Это хороший день для работы с банками, особенно если это связано с жилищным кредитом или чем-то, что связано с улучшением жилищных условий.
Если ваш день рождения сегодня
Актриса Евгения Симонова сегодня делится вашим днем рождения. Несмотря на то, что вы можете чувствовать, вы оказываете успокаивающее воздействие на окружающих. Люди хотят быть в вашей команде. Это захватывающий год перемен и новых возможностей! Вы столкнетесь с приключениями и стимулирующими ситуациями. Если возможно (возможно, нет), изучите возможности путешествовать и расширить свой мир с помощью обучения. Добро пожаловать в изменения! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.
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