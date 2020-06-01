Ежедневный Гороскоп. Понедельник 1 июня 2020

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Некоторые понедельники не так хороши. Некоторые понедельники прекрасны. Повезло вам – это чудесный понедельник! Наслаждайтесь общением с партнерами и близкими друзьями. Все люди щедры и добры, что означает, что люди с удовольствием общаются лично или в Интернете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы многого достигнете, потому что коллеги поддерживают и дружелюбны. Они готовы помочь, кроме того, у них могут быть хорошие идеи о том, как сделать вещи лучше. У них также могут быть отличные идеи для зарабатывания денег. Прекрасный способ начать свою неделю!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это игривый день. (Честно говоря, это идеальный день, чтобы поиграть в бешенство, потому что вы предпочитаете бездельничать и хорошо проводить время.) Наслаждайтесь развлечениями с детьми. Наслаждайтесь общественными мероприятиями, а также мероприятиями, связанными с искусством и спортом.

Рак (21 июня-22 июля)

Это прекрасный день, потому что Луна – ваш правитель, а сегодня Луна танцует с Солнцем и Венерой. В результате вы чувствуете себя прекрасно! В частности, вы будете наслаждаться прекрасным окружением, особенно в частном порядке. (Свежие цветы и что-нибудь вкусненькое на чушь?)

Лев (23 июля — 22 августа)

Все взаимодействия с друзьями и членами групп и организаций сегодня будут оптимистичными и позитивными, во многом потому, что у всех отличное настроение! Люди рады видеть друг друга или быть в контакте друг с другом. Это хороший день для достижения консенсуса или обсуждения будущих целей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждение с кем-то, кто имеет авторитет, возможно с начальником или родителем, может в конечном итоге привести к деньгам в вашем кармане. Люди будут открыты для ваших предложений и наоборот, вы будете открыты для их идей, потому что люди настроены на сотрудничество и оптимизм сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный способ начать свою неделю. Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Солнцем и прекрасной Венерой, поэтому вы чувствуете себя авантюрным и стремитесь сделать что-то новое! В идеале вы бы путешествовали сегодня, если бы могли — куда-нибудь с отличным обслуживанием номеров!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день, чтобы возобновить обсуждение общей собственности, наследства или чего-то, что вы владеете совместно с другими. Поскольку другие сотрудничают, это принесет вам пользу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отношения с друзьями и группами сегодня позитивны. Не стесняйтесь добавлять свои пять копеек, особенно когда речь идет о постановке будущих целей или обдумывании своих надежд и мечтаний. (У каждого Стрельца большие надежды и мечты.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы заметны именно сегодня и это хорошо, потому что вы выглядите невероятно для всех. Они считают вас позитивным и полезным. И действительно, вы протянете руку любому, если сможете помочь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете узнать что-то новое, что в конечном итоге поможет вам хорошо общаться с детьми. Или возможно, это поможет вам составить планы на будущее или расширить свои навыки в сфере искусства или развлечений? Вы также можете быть привлечены к кому-то «другому».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня богатство и ресурсы кого-то другого могут косвенно принести пользу вам или члену вашей семьи. Кто-то может сделать вам подарок или позволить вам использовать то, что им принадлежит? Это хороший день для работы с банками, особенно если это связано с жилищным кредитом или чем-то, что связано с улучшением жилищных условий.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Евгения Симонова сегодня делится вашим днем ​​рождения. Несмотря на то, что вы можете чувствовать, вы оказываете успокаивающее воздействие на окружающих. Люди хотят быть в вашей команде. Это захватывающий год перемен и новых возможностей! Вы столкнетесь с приключениями и стимулирующими ситуациями. Если возможно (возможно, нет), изучите возможности путешествовать и расширить свой мир с помощью обучения. Добро пожаловать в изменения! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.