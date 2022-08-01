Ежедневный гороскоп: понедельник 1 августа 2022

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 18:00. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следите за своими деньгами сегодня. Точно так же следите за своим имуществом, чтобы избежать кражи, повреждения или потери ваших вещей. Вопросы, связанные с вашим личным богатством и активами, сегодня нестабильны. (Может случиться все что угодно.) Остерегайтесь импульсивных покупок, особенно во время оповещения о Луне. Сохраняйте чеки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы чувствуете себя мятежником! Вот почему вы беспокойны, нетерпеливы и полны решимости взять дело в свои руки. Вы не хотите ждать разрешения или того, чтобы кто-то еще вас догнал. Вы решили, что пришло время действовать и вы собираетесь это сделать. (Будьте умнее: подумайте дважды.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете смутное беспокойство, но вы стремитесь поговорить с другими и рассказать людям о своих идеях. Вы также можете учиться и узнавать что-то новое. Однако какое-то неожиданное событие, происходящее за кулисами, повлияет на вас и возможно, нарушит ваши планы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Что-то неожиданное или внезапное произойдет сегодня в ваших отношениях с друзьями, классами и группами. Кто-то может сказать или сделать что-то необычное, что в свою очередь, направит все в новое русло. Вы можете внезапно встретить кого-то, кто отличается от вас. Возможно, взорвется дружба.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны в общении с родителями, начальством и полицией сегодня, потому что вы чувствуете себя мятежным, даже безрассудным. Это означает, что вы хотите взять дело в свои руки и делать именно то, что хотите. Вы хотите управлять шоу. Вполне вероятно, кто-то будет возражать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Планы поездок сегодня изменятся. Они могут быть отменены или отложены или в свою очередь, вам, возможно, внезапно придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Вы также можете встретить кого-то из другой культуры или другой страны, у которого есть неожиданные новости.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное может повлиять на банковские данные или что-то, связанное с наследством или общей собственностью, а это значит, что вы должны быть в курсе событий. Проверьте банковские счета. Проверьте соглашения, которые у вас есть с другими о долгах или совместном имуществе. Будьте в курсе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с партнерами, супругами и близкими друзьями сегодня, потому что все может случиться. Они могут быть чем-то рассержены или что-то может спровоцировать внезапный спор? Кто-то может потребовать больше свободы или другой аранжировки? Это плохо!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш распорядок сегодня будет прерван, почти наверняка. Нехватка персонала, перебои в подаче электроэнергии, несвоевременная доставка, запутанные сообщения и поломки оборудования — вот лишь некоторые причины, по которым ваши планы могут пойти наперекосяк за минуту. Поэтому дайте себе дополнительное время, чтобы вы могли справиться с неожиданностями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители: Пожалуйста, имейте в виду, что в этот день для ваших детей может произойти несчастный случай. Поэтому будьте бдительны. Между тем социальные планы сегодня изменятся. Вы можете получить неожиданное приглашение. Или наоборот планы пойти на развлекательное мероприятие будут отложены или отменены.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваш домашний распорядок изменится. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти мелкие поломки. Кто-то неожиданно может появиться у вашей двери. По крайней мере, держите в холодильнике немного еды и напитков, чтобы вы могли справиться с неожиданностями. (Еда и питье всегда успокаивают.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день подвержен несчастным случаям для вашего знака. Конечно, ничего не должно произойти, однако если вы отвлекаетесь, потому что раздражены или застигнуты врасплох, то вы в невыгодном положении. Поэтому оставайтесь внимательными и будьте осознанными.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Джейсон Момоа (1979) и актер Ивар Калныньш (1948) сегодня отмечают день рождения. Вы прирожденный лидер, теплый и дружелюбный. На самом деле, часто другие люди будут обращаться к вам за помощью и советом. Вы наслаждаетесь комфортом вашего существа. Этот год посвящен служению другим, особенно семье. Это означает, что важно заботиться о себе. Время преображения.