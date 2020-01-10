Ежедневный гороскоп — полнолуние 11 января

Лунная тревога



Сегодня обычный, но слегка тревожный день. Полнолуние в Раке.



Овен (21 марта-19 апреля)



Вы чувствуете себя сегодня непросто — семья или карьера? Что выбрать? Или можно выбрать и семью и карьеру? Полная луна также требует внимания к вашей работе.



Телец (20 апреля — 20 мая)



Будьте осторожны сегодня, потому что энергия Полнолуния создает непредвиденную ситуацию для вашего знака. Это означает, что вы должны обращать внимание на все, что вы говорите и делаете.



Близнецы (21 мая — 20 июня)



Сегодняшняя Полнолуние обратит финансовые проблемы в вашу пользу. Это может относиться к вашим доходам или к тому, что связано с наследством или имуществом.



Рак (21 июня-22 июля)



Сегодня наступило единственное Полнолуние в вашем знаке за весь год. Естественно, это делает вас более эмоциональным, чем обычно. Это также может вызвать некоторую напряженность в отношениях с близкими друзьями и близкими.



Лев (23 июля — 22 августа)



Сегодня полнолуние; однако, это конкретное полнолуние происходит в скрытой части вашей карты. Это означает, что вы можете испытывать сильные чувства, но не знаете почему.



Дева (23 августа — 22 сентября)



Вы можете обнаружить, что друг бросает вам вызов сегодня или что вам приходится решать трудности при работе с группой из-за сегодняшней энергии Полнолуния.



Весы (23 сентября — 22 октября)



Сегодня вы не чувствуете себя зажатыми между семьей и карьерой. Это классическое напряжение сегодняшнего полнолуния.



Скорпион (23 октября — 21 ноября)



Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня Вы можете сказать что-то, о чем позже пожалеете.



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)



Оба ваших Денежных Дома активируются с сегодняшним полнолунием. Это означает, что что-то должно прийти к окончательному решению, касающемуся доходов, денежных потоков, долгов, займов, наследства или имущества.



Козерог (22 декабря — 19 января)



Сегодня в течение всего года происходит единственное полнолуние напротив вашего знака, что означает, что вы испытываете напряжение со стороны близких друзей и партнеров.



Водолей (20 января — 18 февраля)



Возможно, вам придется идти более чем в полшага, имея дело с другими на работе сегодня из-за энергии сегодняшнего полнолуния.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Вы должны быть более терпеливыми со своими детьми сегодня из-за полной луны. (Эта же энергия может создавать проблемы и для романтических партнеров.)



Если ваш день рождения сегодня



Телеведуший Андрей Малахов разделяет ваш день рождения сегодня. Вы чутки и озабочены потребностями других. Вы практичны и решаете проблемы. Служение другим — ваша тема в этом году, особенно с семьей.