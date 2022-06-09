Ежедневный гороскоп: четверг 9 июня 2022

Оповещение о Луне

10, 11 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Позже сегодня чудесное время, чтобы поболтать с другими. Вам понравится общаться с партнерами и близкими друзьями, потому что вам есть что сказать. В свою очередь, кто-то старше или более опытный может дать вам совет. Это отличный день для обмена идеями.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день денег для вас. Это хороший день для финансовых переговоров, особенно с боссами и ответственными лицами. Поддержка со стороны коллег будет там для вас. Что бы вы ни делали, это будет иметь положительные последствия в будущем, кроме того, люди одобрят ваши решения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Солнце в вашем знаке прекрасно танцует с Луной и Сатурном, что даст вам прекрасное чувство равновесия. У вас будет поддержка и уверенность во всем, что вы хотите сделать. Другими словами, вы на коне!

Рак (21 июня — 22 июля)

Несмотря на то, что вы амбициозны, сегодня вы чувствуете себя немного раскованно. (А если вы работаете, то работаете незаметно и за кулисами.) Тем не менее семейные обсуждения будут продуктивными, особенно если вам нужна практическая и финансовая поддержка от кого-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это популярный день для вас! Наслаждайтесь болтовней с другими. Оставайтесь на связи с друзьями. Взаимодействие с группами, клубами, классами и конференциями будет оптимистичным и позитивным. Из-за этой высокой положительной энергии вы будете с энтузиазмом ставить перед собой новые цели.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы производите большое впечатление на окружающих, поэтому добьетесь успеха, особенно на работе и в финансовых делах. Вы также можете следовать потенциальным планам на будущее в отношении путешествий, потому что у вас есть сильное желание.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке красиво танцует с Солнцем и Сатурном. Это благоприятствует групповым занятиям и расширяет возможности делать то, что вы хотите. У вас будет трезвый реалистичный взгляд на вещи, а также терпение и сила духа, чтобы справиться со всем, что встретится на вашем пути.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Используйте возможности для решения вопросов, связанных с налогами, долгами, общей собственностью и вопросами страхования, потому что вы успешно справитесь с этими вопросами. Возможно, вы сделаете что-то, чтобы помочь укрепить свою домашнюю базу? Одно можно сказать наверняка: все, что вы делаете, будет практичным и разумным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня кто-то может дать вам мудрый совет, возможно, кто-то постарше или поопытнее. Однако вполне возможно, что вы мудрец, раздающий советы другим. Обратите внимание: что бы ни случилось, это может повлиять на ваши мысли о будущих целях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас острое зрение, но это наверное, хорошо, потому что люди будут восхищаться вами. Вы готовы упорно трудиться и сделаете все, что практично и экономично, чтобы выполнить работу. В вас сегодня много здравого смысла, что другие заметят.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Действуйте в соответствии со своим желанием путешествовать или по крайней мере, спланируйте поездку сегодня, потому что вы успешно справитесь с необходимыми деталями и бюрократией. Это особенно хороший день, чтобы подумать о будущих отпусках. Это также хорошее время, чтобы научить детей некоторым практическим жизненным навыкам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Семейные дискуссии сегодня будут крепкими. Послушайте кого-нибудь из старших членов семьи, потому что это хороший день для практических, серьезных дискуссий о том, что на самом деле выполнимо. Кто-то будет готов оказать практическую помощь или финансовую помощь. (В конце концов, это хороший денежный год для вас.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Натали Портман (1981) и актер Джонни Депп (1963) сегодня празднуют день рождения с вами. Вы очаровательны, остроумны, красноречивы, игривы и занимательны. Вы также умны и очень любопытны. Хотя вы очень харизматичны, у вас есть и серьезная сторона. Вы любите учиться. Это более игривый, веселый год для вас. Наслаждайтесь общением! Возродите старые дружеские отношения. Вы можете оказаться на виду у публики.