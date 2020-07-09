Ежедневный гороскоп. Четверг 9 июля 2020

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Хотя ретроградный Меркурий имеет некоторые разочаровывающие недостатки из-за запутанной связи и задержек в транспортировке, он также может творить чудеса, завершая старые дела и заканчивая то, что уже было на вашей тарелке. Сегодня вы можете увидеть этот счастливый аспект в действии.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Кто-то может удивить вас сегодня или вы встретите кого-то, кто по-настоящему интересен. Что бы ни происходило, это может в конечном итоге побудить вас сделать что-то или что-то закончить или увидеть существующую ситуацию новыми глазами. Так приятно быть вдохновленным!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете поразить боссов, родителей и людей, обладающих авторитетом, своей способностью завершить проект, который продолжается. Вы также можете иметь некоторые невероятные творческие идеи, которые кто-то любит. Это день, чтобы поднять что-то на флагштоке, чтобы увидеть, кто приветствует вас!

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Вы цепкий знак. Вы не сдаетесь. Вы держитесь. На самом деле, вы держитесь за многое, в том числе за людей. Сегодня вы увидите, как ваша способность быть цепким – окупится. Вы можете быть в состоянии выполнить что-то идеальным способом, чтобы получить результаты, которые вы хотите. Браво!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете удивить себя (и других) своей способностью разбираться с деталями волокиты, наследства, налогов, задолженности и страхования. Вы как горячий нож, прорезающий масло! Люди будут восхищаться вашей способностью делать это – и вы тоже. (Ваше зеркало в ванной покрыто поцелуями.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня хорошее время, чтобы решить то, что какое-то время зависало на ветру. Фактически, партнер или близкий друг могут удивить вас своими предложениями или готовностью согласиться с чем-то. Также возможно, что у друга будет интересная, креативная идея!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это будет продуктивный рабочий день для вас, потому что вы полны инновационных идей, которые позволят вам завершить или закончить что-то. Вы можете увидеть новый способ борьбы с чем-то? Кроме того вы заметны, а именно теперь и начальство восхищает вас, это отличное время!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете удивить себя и других своими вдохновенными творческими идеями сегодня. Ваше воображение в перегрузке. Между тем, неожиданные приглашения могут прийти к вам. (По общему признанию, социальные планы могут измениться.) Родители должны быть бдительными, потому что этот день подвержен несчастным случаям для ваших детей.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Член семьи может удивить вас сегодня, но надеюсь, восхитительно. Возможно, вы захотите спонтанно развлекаться дома. Ваше стремление к общению сильно. Вы не только хотите общаться, вы также хотите исследовать искусство и спорт. «Давайте – повеселимся!»

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня определенно ваша очередь иметь оригинальные, умные идеи! Это может быть потому, что вас вдохновляют встречи с новыми лицами и новые места? Независимо от источника, это захватывающий день, потому что вы чувствуете стимул от жизни!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своими деньгами сегодня. Вы можете найти деньги или вы можете потерять деньги. Тем не менее, у вас также могут быть отличные, оригинальные, прибыльные идеи. Вы можете увидеть, как обернуть что-то в интересах каждого. (Они будут любить вас.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с диким Ураном. Это заставляет вас чувствовать себя живым и электрическим. Вы чувствуете себя амбициозным, независимым и готовым ко всему! В частности, ваши экстрасенсорные способности высоко настроены!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Лия Ахеджакова сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы добросердечный, заботливый человек. Вы всегда будете помогать кому-то, если сможете. Этот год будет для вас более спокойным. Делайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими, потому что ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение. Всегда ищите способы быть добрыми и полезными. Если вы открыты для общения с другими людьми, ваши деловые и личные отношения принесут вам пользу.