Ежедневный гороскоп: четверг 9 декабря 2021

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте важных решений и покупок с 5:00 до 10:00 сегодня. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами или потому, что считаете нужным. Вы — предприимчивый знак, который всегда стремится к открытиям и новым территориям, но даже вам нужно время, чтобы перегруппироваться и отдышаться, чтобы восстановить себя. Найдите время, чтобы спланировать свое следующее приключение.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня будет важен задушевный разговор с кем-нибудь, возможно, с девушкой. Вы можете обмениваться откровенными идеями и информацией о себе или друг о друге, что может дать вам возможность поставить некоторые будущие цели. Есть идеи?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вас заметят сегодня. Скорее всего, люди будут говорить о вас и комментировать личные подробности вашей личной жизни, как бы любопытно это ни звучало. Помните об этом на случай, если вам нужно будет устранить последствия. (Не будьте в темноте.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы жаждете приключений и перемен — всего, что поможет вам почувствовать себя живее! Очевидно, что путешествие станет отличным выбором, если это возможно. В противном случае вы можете путешествовать по книгам и фильмам или разговаривать с людьми из других культур и других стран, чтобы узнать больше о других мирах.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это веселое время для вас, поэтому вы стремитесь общаться и изучать искусство. Возможно, вам также понравятся игровые занятия с детьми и спортивные мероприятия. Однако сегодня нельзя игнорировать бизнес, связанный с совместной собственностью, банковским делом, наследством и т. Д.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что бы ни случилось сегодня — разговаривая с другими, вам придется быть более дружелюбным. Это потому, что Луна находится в знаке напротив вашего. Когда это происходит, в течение двух дней в месяц вы должны идти на компромисс и проявлять терпимость. (Ничего особенного.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это динамичная и напряженная неделя для вас, тем не менее, сегодня вам, возможно, придется оказывать кому-то услугу или работать от имени другого человека. Это может быть связано с вашей работой или личной жизнью. Вы также можете уделять больше внимания своему здоровью, чем обычно домашнему животному.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это веселый день для вас! Наслаждайтесь болтовней с друзьями. Познакомьтесь с искусством, спортивными мероприятиями и веселыми развлечениями с детьми. Пообедайте или встретьтесь с друзьями. Ищите возможность выразить свои творческие побуждения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам будет приятно сегодня окунуться в отдых дома, если вы можете это сделать, потому что вы хотите расслабиться в знакомой обстановке. Вы можете быть связаны с членом семьи чаще, чем обычно, особенно с женщиной. Вы также можете придумать, как улучшить свою обстановку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть сильная потребность выразить себя другим сегодня. Вот почему вы хотите сразу перейти к мельчайшим деталям, когда разговариваете с кем-то. Не стоит тратить время на поверхностную болтовню. Вы хотите настоящие товары. Кроме того, вы также готовы выложить свои карты на стол.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это популярное для вас время. Вы, вероятно, больше общаетесь с молодежью, чем обычно. В частности, сегодня вы будете больше думать о доходах, движении денежных средств и своем финансовом положении. Вы можете искать способы поднять зарплату или немного подзаработать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке, что бывает два дня каждый месяц. Когда это происходит, вы становитесь более эмоциональными, чем обычно. Однако это также немного повышает вашу удачу. Почему бы не попросить вселенную об одолжении?

Если ваш день рождения сегодня

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский (1944) и актер Джон Малкович (1953) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. У вас есть жизненный энтузиазм, который позволяет вам усердно работать над тем, что вы хотите. Вы энергичны, прилежны и возлагаете на себя большие надежды. Несмотря на вашу решительную внешность, вы мягкосердечны и чувствительны.