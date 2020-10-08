Ежедневный гороскоп. Четверг 8 октября 2020

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений до 9 утра. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

После того, как сегодня закончится оповещение о Луне, наслаждайтесь развлечениями дома или отдыхайте дома в одиночестве. Возможно, вы захотите купить что-нибудь для члена семьи или приобрести что-нибудь красивое для своего дома, потому что вы, возможно, захотите отремонтировать и настроить свою территорию.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Проверьте время оповещения о Луне (см. выше), потому что после этого вы будете особенно очаровательны во всех своих обсуждениях с другими. Людям понравится разговаривать с вами и вам даже понравится слушать, как вы говорите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

После того, как сегодня закончится Лунное оповещение (см. выше), наступит хороший день для финансовых переговоров и обсуждения зарплаты или доходов. Это также хороший день для покупок, особенно предметов искусства или чего-то привлекательного и красивого.

Рак (21 июня — 22 июля)

После сегодняшнего оповещения о Луне (см. выше) Луна переходит в ваш знак, что принесет вам дополнительную удачу! Это также улучшит ваши навыки и умение общаться с другими людьми, включая романтические связи. Скажите да приглашениям! Наслаждайтесь всеми видами общественных мероприятий, включая домашние развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

После того, как сегодня закончится оповещение о Луне, это будет хороший день для работы за кулисами, особенно над проблемами, которые могут в конечном итоге повысить ваш доход или привлечь к вам деньги. Вы можете услышать о чем-то горячую подсказку — возможно, о покупке, которую вы хотели бы сделать?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговор с подругой или членом группы сегодня будет теплым и дружеским (особенно после того, как Лунная тревога закончится). Люди пребывают в беззаботном веселом настроении, поэтому вам будет приятно в компании других людей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы выглядите общительным и дружелюбным! (Другие заметят это.) На самом деле, вы могли бы захотеть, чтобы кто-то сделал вам одолжение? Или, может быть, кто-то хочет, чтобы вы сделали им одолжение? Если это ваш начальник — никогда не помешает получить несколько очков.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы себя чувствуете сегодня отлично. Вы хотите заняться чем-то необычным и увлекательным, захватывающим и восхитительным. Полдник в Ритце? Наслаждайтесь компанией кого-то, кто «не похож на других». Изучите планы поездок и возможности в издательстве и СМИ.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

После того, как сегодня закончится оповещение о Луне, это хороший день для обсуждения вопросов совместного имущества, налогов, долгов и страхования. Между тем, для многих из вас это тоже уютный, страстный романтический день!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Партнер или близкий друг могут быть для вас в центре внимания сегодня. В общении с этим человеком вам будет уместно пойти более мягко, потому что Луна находится напротив вашего знака. Не бойтесь, потому что отношения с другими будут дружескими и легкими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша эффективность и ваша способность добиваться успехов на работе сегодня (или с любой задачей, которую вы выберете) будут превосходными после того, как Лунное оповещение закончится. Фактически, вы получите поддержку — практическую или финансовую — которая вам понадобится, чтобы сделать все, что вы делаете, успешным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Примите все приглашения на вечеринку сегодня же! Это веселый и романтический день, особенно после того, как Лунная тревога закончилась. (см. выше). Наслаждайтесь общественными мероприятиями, спортивными мероприятиями и играми с детьми, а также всем, что связано с искусством. Вы хотите повеселиться!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Леонид Куравлёв (1936), рэп-исполнитель «Серега» (1976) и актриса Сигурни Уивер (1949) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы умны и смелы. Однако вы любите комфорт и безопасность. Приятно видеть, что ваш тяжелый труд окупится в этом году! Направьте свою энергию и сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы можете изучить что-то физическое, что вам нравится делать.