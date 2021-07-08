Ежедневный гороскоп: четверг 8 июля 2021

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия решений до 07:00 сегодня. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы хотите, чтобы ваши романтические отношения были возбуждены до такой степени, что вы даже можете спровоцировать драку, чтобы увидеть, как летят искры. (Не мудро.) Надеюсь, сегодня к вам придет неожиданное приглашение? Это веселый день! Однако родители возьмите на заметку: это опасный день для ваших детей, подверженный риску несчастных случаев.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете спонтанно развлекаться сегодня дома, потому что вы настроены на веселое развлечение! А может, заглянет неожиданная компания? Вы также можете спонтанно купить что-нибудь для своего дома — что-то красивое, современное или необычное. Это сюрприз!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это захватывающий день, полный новых лиц, новых мест и новых идей. Вы можете внезапно совершить короткое путешествие? Вы можете встретить кого-то необычного и непохожего, потому что сегодня вас вдохновляют люди, с которыми вы встречаетесь. Обратите внимание: вы мастер слова по знаку зодиака и сегодня можете зарабатывать на своих словах деньги!

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своими деньгами и своим имуществом, потому что сегодня может произойти что-то необычное. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Делайте все возможное, чтобы защитить то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Уважайте свои идеи зарабатывания денег!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы ищете возбуждения и стимула в отношениях с другими людьми. Из-за этого вы с большей вероятностью, чем обычно, раскроете все и расскажете, как есть. Вы также чувствуете себя сегодня довольно кокетливым. По сути, вы ищете веселья, острых ощущений и приключений!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это беспокойный день, потому что что-то происходящее за кулисами действительно начинает просачиваться! Может случиться непредвиденная ситуация с тайным любовным романом. Или, может быть, откроется какой-то другой секрет? Вы определенно неугомонны для приключений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вас может удивить друг, особенно тот, кто занимается искусством, творчеством или связан с искусством. Может возникнуть неожиданный флирт с этим человеком? Или, может быть, тайное увлечение? Фактически, друг может стать любовником. (Это захватывающий день!)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы производите большое впечатление на начальников, родителей, учителей и людей во власти сегодня, включая полицию. В самом деле, что-то неожиданное может внезапно продвинуть ваше доброе имя в их глазах? Что бы ни случилось, может даже спровоцировать роман с начальником — или тайную влюбленность.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Неожиданные возможности для путешествий могут выпасть вам сегодня на колени. Точно так же удивительные возможности могут открыться в высшем образовании, юриспруденции, медицине, издательском деле и средствах массовой информации. Будьте гибкими, чтобы действовать быстро, если что-то представится.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня к вам могут прийти неожиданные подарки и услуги. Если вы услышите новости о такой возможности, вам придется действовать быстро, потому что это окно возможностей будет кратким. Ах да, если вы откладываете, вы проигрываете. Если кто-то предлагает вам что-то дать, скажите «да»!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Кто-то из ваших близких может удивить вас сегодня, надеюсь, приятно. Многие люди сегодня ждут острых ощущений и озноба — свежих приключений! Вот почему друг или партнер может бросить вам мяч или сделать что-нибудь, просто чтобы увидеть вашу реакцию. Будьте крутым.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рабочий роман может начаться сегодня. У других может быть неожиданный шанс сделать ваше рабочее место более привлекательным. Возможно, вас порадуют хорошие новости о вашем здоровье или порадует занятие с домашним животным? Сегодняшний день полон неожиданных забавных сюрпризов!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Дмитрий Певцов (1963), музыкант и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина (1974) отмечают сегодня день рождения. Поскольку вы заботливы и любящи, вы щедры и готовы помогать другим. Вы очень индивидуальны и маршируете в такт своему собственному барабану. Вы много работаете и отличный организатор. Вы добиваетесь своего. В этом году ваше внимание приковано к вашей личной жизни и самым близким отношениям. Этот год более спокойный и размеренный.