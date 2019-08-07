Ежедневный гороскоп, четверг 8 августа 2019

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это сказочный, веселый день! Встаньте с постели, чтобы использовать эту положительную энергию. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями или общением с другими. Игровая деятельность с детьми понравится. Наслаждайтесь искусством, кино и театром. Главное – хорошо провести время и почувствовать стимул от жизни!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для развлечения дома. Пригласите гостей на хорошую еду и питье. Люди счастливы и бодры, что означает, что ваш тусовочный разговор будет интересным и оптимистичным. Это также хороший день, чтобы проверить недвижимость.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Попробуйте новые мероприятия сегодня. Делайте все, чтобы расширить свой кругозор! Отправьтесь в путешествие. Встретьте новые лица и увидьте новые места. Вам понравится изучать философию или другие широкие темы, которые вас интересуют. По сути, вы хотите лучшего понимания работы мира в целом.

Рак (21 июня-22 июля)

Бизнес и коммерция сегодня любимы. Ищите способы повысить свой доход или заработать немного денег на стороне. Относитесь серьезно к своим идеям по зарабатыванию денег, потому что вы являетесь провидцем сегодня и быстро видите общую картину. «Малышу нужна новая пара обуви!»

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сказочный день! Солнце в вашем знаке танцует с удачливыми денежными мешками Юпитера, что является одним из самых позитивных планетарных танцев. Вот почему вы чувствуете себя довольным и спокойным. Используйте эту энергию, чтобы сделать что-то хорошее и полезное для себя.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас есть более глубокое понимание мира, которое позволит вам действовать с большей предусмотрительностью и внимательностью, чем обычно. Вы можете почувствовать, что бы вы ни делали, вы выигрываете от удачи, но на самом деле это следствие того, что вы сделали в своем недавнем прошлом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для общения, особенно с группами. Вы быстро увидите общую картину ситуации и сделаете мудрые предложения другим. Используйте сегодня, чтобы подвести итоги того, что вы делаете, и посмотрите, как это соответствует вашим реальным потребностям. Другие увидят вас сегодня мудрым.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на боссов, родителей, VIP-персон и полицию. Если вы хотите сделать что-то, где вам нужно одобрение или разрешение – это ваш день! Мало того, что боссы будут восхищаться вами, они чувствуют себя тепло и дружелюбно и более склонны говорить: «Да!»

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Солнце танцует с вашим правителем Юпитером, что заставляет вас чувствовать себя оптимистично и бодро! Это идеальный день для поездки, изучения философии или изучения глубоких, наводящих на размышления предметов. Тусуйтесь с интересными людьми!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы не можете выбрать лучше день, чтобы провести важную дискуссию о том, как что-то разделить. Поэтому, если вы имеете дело с общим имуществом, наследством, страховым спором и т. д., решите эти проблемы сегодня, потому что у вас пахнет розой!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это чудесный день для общения, особенно партнеров и близких друзей, потому что люди лучше понимают друг друга и готовы сотрудничать и идти на компромисс. Наслаждайтесь глубокими дискуссиями на высокие темы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Путешествие по работе порадует вас сегодня. На самом деле – это отличный день, чтобы попробовать любой новый вид деятельности. Отправляйтесь в путешествие, даже если это не связано с работой. Групповые мероприятия благословенны, поэтому это легкий день, чтобы поощрять сотрудничество других, чтобы помочь вам и принести пользу всему миру.

Если ваш день рождения сегодня

Российский кинорежиссер, бывший КВНщик Юлий Гусман и актер Станислав Садальский разделяют ваш день рождения сегодня. Вы добры, внимательны и щедры. Вы также чувствительны к чувствам других. В этом году вы закроете много вещей, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Определите, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.