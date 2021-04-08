Ежедневный гороскоп. Четверг 8 апреля 2021

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы, вероятно, сегодня чувствуете беспокойство и можете не знать почему. (Или некоторые из вас могут знать почему.) В любом случае это временное влияние. Не беспокойтесь. Эта энергия даст вам шанс «проснуться» и увидеть новые аспекты всех ситуаций вокруг вас. Это может быть сенсацией!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Кто-то из ваших знакомых может удивить вас сегодня, поступив иначе или сделав то, чего вы меньше всего ожидаете. Или может быть, вы познакомитесь с кем-то или встретите далекого, богемного или авангардного человека? (Это определенно интересный день.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то неожиданное может привлечь к вам внимание сегодня. Внезапно вы оказываетесь как бы в центре внимания. Возможно, люди захотят узнать о вас больше? Вы могли бы сделать что-то, что потрясает мышление людей? Это стимулирующий, волнующий день, но все взоры прикованы к вам.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это стимулирующий и непредсказуемый день, потому что все, что связано с транспортом, всегда доступно. Запланированные поездки могут быть отменены или отложены. В свою очередь, возможно, вам вдруг придется путешествовать. Вопросы, связанные с издательством, СМИ и высшим образованием, также ждут сюрпризов и внезапных изменений.

Лев (23 июля — 22 августа)

Держите глаза открытыми, потому что что-то, связанное с деталями наследования, совместной собственности, налогов или кредитной карты, может внезапно измениться сегодня. Будьте умны и подружитесь со своим банковским счетом, чтобы знать, что происходит. Возможно, важно знать, что влияет на ваши активы?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Кто-то из близких вам людей, возможно, партнер, супруга или близкий друг, бросит вам крученый мяч, потому что произойдет что-то необычное, чего вы не ожидали. Кто-то может потребовать от вас необычного? Они могут сделать или сказать что-нибудь удивительное? Приготовьтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы чувствуете себя независимым, поэтому можете заявить о себе на работе. Вы даже можете показаться мятежным? Конечно, внезапные изменения происходят с вашей работой, вашим здоровьем или даже домашним животным. День ненастный, непредсказуемый.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня к вам может прийти неожиданное приглашение. Если вам интересно — действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет кратким. Также вероятны внезапные изменения в общественных мероприятиях или в чем-то, связанном с искусством и спортом. Родители примите к сведению: это день с умеренной вероятностью несчастных случаев для ваших детей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то неожиданное нарушит ваш домашний распорядок сегодня. Это может быть неожиданная новость от члена семьи. Возможно, сломается небольшой прибор? Неожиданная компания может постучать в вашу дверь. Это может быть что угодно, что означает одеваться и быть готовым.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Новые идеи, новые лица, новые места и стимулирующие изменения сделают этот день для вас интересным. Все может случиться! Вы можете решиться и пойти в новом направлении. Ожидайте необычных новостей от братьев и сестер, родственников и соседей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что может случиться что-то неожиданное. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Будет разумно приложить усилия, чтобы защитить все, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Будьте начеку.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с непредсказуемым Ураном. Вот почему вы чувствуете себя взволнованным и ожидающим. Вы все одеты, но куда вы пойдете? Будьте готовы плыть по течению сегодня, потому что спонтанные события уведут вас в новом направлении.

Если ваш день рождения сегодня

Художник Никас Сафронов (1956), боксер Геннадий Головкин (1982) и синхронистка Анастасия Ермакова (1983) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы — целеустремленный гуманист, который хочет исправить несправедливости мира. Когда начнется ваш новый личный год, вы начнете видеть награды за свои прошлые усилия, потому что это ваше время сбора урожая. Ожидайте повышения по службе или перехода на руководящую роль. Вы легко заслужите уважение других, особенно своих сверстников.