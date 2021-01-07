Ежедневный гороскоп. Четверг 7 января 2021

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион

Предупреждение о Луне

После 1:00 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что это непредсказуемый день для вашего богатства. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Постарайтесь защитить то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Ожидайте несколько сюрпризов. Проверьте свой банковский счет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, однако он выстроен в линию с диким Ураном. А это значит, что отношения с партнерами и близкими друзьями непредсказуемы. Кто-то может сделать или сказать что-то, что застает вас врасплох. Справляйтесь как можно лучше.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Проблемы, связанные с вашим питомцем, работой или даже вашим здоровьем, сегодня могут быть непредсказуемыми. Если что-то покажется необычным — зацените. Ничего не предполагайте. Несмотря на это влияние, это хороший день, чтобы что-то закончить.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители должны знать, что этот день для их детей очень опасен. Поэтому убедитесь, что вы знаете, где они. Между тем социальные планы сегодня могут внезапно измениться. Они могут быть отменены. Или же вы можете получить приглашение!

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то, связанное с домом, семьей и вашей личной жизнью, сегодня непредсказуемо. (Особенно с женщиной.) Это может быть совсем незначительное, например кончится кофе. Возможно, выйдет из строя мелкая бытовая техника. Будьте в напряжении!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны, потому что этот день для вашего знака очень опасен. Поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. С другой стороны, вы легко будете мыслить нестандартно и будете полны творческих идей. Однако сегодня есть непредсказуемый элемент, а это значит надо держать глаза открытыми!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня непредсказуемый день с точки зрения денег, налогов, долгов и страхования, а это значит, что было бы разумно дважды проверить детали, которые могут повлиять на эти области. Сегодня вы определенно соблазнитесь импульсивными покупками. Сохраните квитанции.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует напротив дикого Урана. Это делает вас эмоционально возбудимыми и импульсивными! Будьте осторожны, не делая поспешных выводов или делая что-то, что может разрушить близкие отношения. Охладите свои моторы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы беспокойны и можете не знать почему. Это потому, что Луна скрывается в вашей карте и все же ей противостоит непредсказуемый Уран. Это обязательно вызовет в вас импульсивные чувства. Вам кажется, что вы все одеты и вам некуда идти.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня друг может удивить вас, сказав или сделав то, чего вы меньше всего ожидаете. Как вариант, вы можете встретить кого-то нового, необычного или авангардного. В любом случае, это не скучный день! Люди будут интересными и непредсказуемыми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня все непредсказуемо и вы возможно, захотите узнать об этом, потому что все, что происходит, может быть важным. Люди заметят, что вы имеете дело с чем-то неожиданным или удивительным. Поэтому не просто реагируйте — найдите время, чтобы ответить. Есть разница.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Пожалуйста знайте, что этот день для вас предрасположен к несчастным случаям, так что расслабьтесь. Не торопитесь и обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Если вы можете положить конец вещам, тем временем, вернувшись на ранчо, это отличный день для завершения проекта.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Гвоздикова (1948), певица Екатерина Семёнова (1961) и актер Николас Кейдж (1964) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы уважаете правила мира, но управляете своей жизнью по своим правилам. Вы трудолюбивый человек. Теперь вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Важное значение будут иметь физические упражнения, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и спорта.