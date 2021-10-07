Ежедневный гороскоп: четверг 7 октября 2021

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

После 7:45 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Даже если у вас сегодня много энергии и вы полны энтузиазма по поводу того, чтобы что-то начать, действуйте осторожно. Вы можете ошеломить кого-нибудь. Между прочим, это может сработать и по-другому: вы можете привлечь к себе кого-то, кто чем-то очень увлечен!

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас сегодня много энергии для работы. На самом деле, вы настолько полны энтузиазма, что, вероятно, начнете делегировать и отдавать приказы другим. Легко сделаете это, потому что люди могут обидеться на это. В идеале вы будете работать лучше всего, если будете одни.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам необходимо быть физически активным, поэтому занятия спортом на открытом воздухе будут привлекательными. Если эти действия конкурентоспособны — тем лучше, потому что вы стремитесь к победе! Эту энергию также можно направить на работу с детьми. В романтическом плане вы можете инициировать что-то захватывающее и необычное!

Рак (21 июня — 22 июля)

Родителю или старшему члену семьи можно что-то сказать сегодня. Конечно, у вас тоже есть твердые взгляды. Используйте свои умелые средства для совместной работы с другими над улучшением дома. Это можно сделать, если вы не пытаетесь что-то запускать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы полны энтузиазма, поэтому легко вдохновите других на то, чтобы они выполняли ваши приказы. Это отличный день для учителей, продавцов или всех, кто хочет убедить других согласиться с их идеями. Спонтанные короткие поездки порадуют. Вам определенно есть что сказать!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы полны идей по зарабатыванию денег, которые, возможно, захотите реализовать сегодня. Если это новые идеи, дождитесь окончания ретроградного Меркурия. (Будьте умны.) Тем не менее, вы все равно можете вызвать энтузиазм и воодушевление в отношении своих планов. Вы готовы упорно трудиться, чтобы заработать деньги сегодня — и потратить их.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Марс выстроился в линию с Солнцем в вашем знаке, что готовит вас к чему-то новому! Вы хотите что-то начать. Вы также готовы соревноваться с кем угодно. Вам нужна независимость, чтобы заниматься своим делом, потому что вы не хотите, чтобы кто-то командовал вами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Некоторые закулисные идеи сегодня вызывают восторг. Вполне вероятно, что это волнение станет очевидным, если вы поговорите с другими. Тем не менее, с Венерой в вашем знаке вы проявите дипломатичность и обаяние, даже если находитесь на миссии!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отношения с друзьями и группами сегодня оптимистичны и энергичны! В частности, вам понравится заниматься физическими видами спорта, особенно на соревнованиях. (Вы хотите победить!) Такой же высокий уровень энергии будет очевиден при встречах с другими. Не принимайте это близко к сердцу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас пробуждаются амбиции, а значит, вы намерены чего-то добиться. Это нормально — добиваться того, чего хочешь, но убедитесь, что вы не отталкиваете боссов и важных людей. Эти люди понадобятся вам, поэтому постарайтесь проявить к ним уважение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте сегодня спорных тем, потому что вы можете переусердствовать из-за того, что вы полны энтузиазма. Вместо этого направьте эту энергию на составление планов путешествий или возможно, на изучение чего-то нового. Ваш лучший вариант — физическая активность на свежем воздухе!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас не возникнет проблем отстаивать свои интересы в обсуждениях наследования, завещаний и совместной собственности сегодня. Это потому, что сегодня вы с энтузиазмом заявляете о себе, особенно с партнерами и близкими друзьями.

Если ваш день рождения сегодня

Президент России Владимир Путин (1952) сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы провидец с футуристическими идеями. Вы умны, остроумны и креативны и полны решимости добиваться того, чего вы хотите. Обратите внимание: простота — это ключ к вашему текущему году. Важно строить прочную структуру в своей жизни как в прямом, так и в переносном смысле. Сосредоточьтесь на улучшении своего здоровья, особенно с помощью физических упражнений. Помните о своих практических потребностях.