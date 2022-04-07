Ежедневный гороскоп: четверг 7 апреля 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или важных решений с полуночи до 12 часов дня сегодня. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы оглянетесь вокруг, чтобы увидеть, что нужно улучшить. Вы не заинтересованы в том, чтобы быть придирчивым критиком, вы заинтересованы в том, чтобы улучшить ситуацию, потому что у вас есть критический взгляд, чтобы увидеть, что нужно изменить или исправить в вашей среде. Это хорошая вещь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваши исследовательские способности сегодня звездны! Используйте эту возможность, чтобы найти ответы на старые вопросы или решения старых проблем. Поскольку сегодня вы можете мысленно изолировать себя, вы можете чувствовать себя немного одиноко. Это короткое темное облако на вашем горизонте.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможно, сегодня у вас будет дискуссия с кем-то моложе или возможно, с младшим другом, или с кем-то из группы или организации. Скорее всего, это обсуждение будет касаться практических вопросов. Возможно, учителем в этой ситуации будет кто-то постарше или поопытнее?

Рак (21 июня — 22 июля)

Разговор с начальником, родителем или кем-то, кто обладает властью, сегодня будет успешным, потому что вы оба заинтересованы в улучшении и обсуждении долгосрочных планов. Эти обсуждения не будут легкомысленными, но и не должны быть суровыми. Смотрите на вещи позитивно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам будет легко заняться любым видом исследования, поэтому вы можете закончить статью или рукопись. Вы также можете играть роль учителя для кого-то другого или возможно, вы ученик. Вы обязательно будете уважать того, у кого больше опыта, чем у вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для практических дискуссий о совместном имуществе, налогах, вопросах страхования и обо всем, чем вы владеете совместно с кем-то. Поскольку вы находитесь в серьезном настроении и терпеливы, вы обращаете внимание на детали. Эта комбинация гарантирует, что вы добьетесь успеха!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день, чтобы прояснить и объяснить кому-то проблемы или обсудить любые трудности, которые могли возникнуть в отношениях. Это также хороший день для подписания контрактов или начала переговоров. Однако помните об ограничениях оповещения о Луне. (См. выше.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для рабочих дискуссий или практических дискуссий, связанных с домашними животными или вашим здоровьем. Вы будете сосредоточены и готовы уделить внимание деталям. Между тем, кто-то старше или более опытный может дать вам полезный совет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В начале недели вы, возможно, боролись с некоторыми препятствиями или трудностями. Теперь ваши идеи могут воплотиться или стать реальностью. Ожидайте творческих, художественных и нестандартных решений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные обсуждения сегодня будут продуктивными. У родителя или старшего члена семьи могут быть практические предложения или хороший совет для вас. К счастью, вы настроены уважать кого-то, у кого больше опыта, чем у вас, поэтому вы готовы выслушать других. (Вам не нужно изобретать велосипед.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы легко узнаете что-то новое сегодня, потому что у вас отличная концентрация. Это хороший день для решения умственных задач, требующих точного мышления, сосредоточенности и внимания к деталям. (Это потому, что сегодня у вас мышление мыши, а не орла.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые обсуждения сегодня пройдут хорошо, потому что вы настроены серьезно и не упускаете из виду детали. Вы готовы прислушаться к совету кого-то более опытного, чем вы. Если вы ходите по магазинам, вы купите практичные, долговечные вещи. (Проверьте оповещение о Луне.)

Если ваш день рождения сегодня

Политик Валентина Матвиенко (1949) и актер Джеки Чан (1954) сегодня день рождения. Вы энергичный человек, готовый действовать. Вы легки на подъем и у вас теплое сердце. Вы всегда креативны и изобретательны. В этом году вы можете оказаться в центре внимания по какой-то причине, потому что ваша тяжелая работа окупится. Вы можете получить повышение, награду или признание за свои усилия.