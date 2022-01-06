Ежедневный гороскоп: четверг 6 января 2022

Предупреждение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Секрет или что-то происходящее за кулисами может удивить вас сегодня или застать врасплох. Помните об этом. Однако обратите внимание: может быть важно проявить хладнокровие и вести себя так, будто вы не удивлены, чтобы секрет остался в тайне.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете удивлены или застигнуты врасплох знакомым вам другом. А может, это член группы или сама группа? В любом случае произойдет что-то неожиданное. В качестве альтернативы, вы можете встретить сегодня кого-то нового, кто является интересным персонажем.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете получить сюрприз от начальника, родителей, учителя или полиции. Что-то может заставить вас возмутиться сегодня. Убедитесь, что вы действуете в своих интересах. Никогда не недооценивайте силу вежливости.

Рак (21 июня — 22 июля)

Планы поездок изменятся сегодня. Поэтому будьте умны и дважды проверьте детали, расписания и маршруты, потому что что-то может измениться в последний момент. Некоторым из вас, возможно, придется отправиться в путешествие, хотя вы этого не ожидали. Будьте настороже, чтобы в дальнейшем не сожалеть.

Лев (23 июля — 22 августа)

Дважды проверьте детали, касающиеся банковских операций, оплаты счетов, вопросов, связанных со страхованием и всего, что связано с наследством и имуществом, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области для вас. Если вы спите у выключателя, это может стоить вам денег.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете привлечь к себе сегодня кого-то нового и интересного! А может, старый друг неожиданным образом вернется в вашу жизнь? Даже партнер мог бы вас сегодня удивить, потому что все немного шутят. К счастью, этот сюрприз может оказаться интересным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш рабочий распорядок изменится сегодня из-за чего-то неожиданного. У вас могут быть проблемы с технологиями и компьютерами. Задержки и отмена, а также несвоевременное оформление документов могут привести к неразберихе. Кстати, с вашим питомцем может случиться что-то неожиданное. Будьте начеку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родители должны проявлять особую бдительность сегодня, потому что это день для их детей, подверженный несчастным случаям. Между тем, на вашем пути может появиться неожиданное приглашение. Если так, действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет кратким. В качестве альтернативы социальные планы могут быть отменены или изменены. Так оно и есть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш домашний распорядок сегодня будет прерван. Возможно, выйдет из строя небольшой прибор или небольшая поломка. Кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь. У члена семьи могут быть новости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день легко произойти несчастные случаи, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Между тем, это захватывающий день, потому что вам понравится знакомиться с новыми людьми и видеть новые места. Вы можете импульсивно совершить короткое путешествие. Вы также будете полны умных, оригинальных, новых идей!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своими деньгами и активами сегодня, потому что вы можете найти деньги или можете потерять деньги. Точно так же будьте мудры и защищайте то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Тем временем запишите свои умные идеи по зарабатыванию денег, потому что они могут оказаться полезными, когда вы позже их пересмотрите.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с диким Ураном, что дает вам ощущение приятного безрассудства. Вы хотите волнения и возбуждения! Вот почему вы можете подтолкнуть кого-нибудь, чтобы вывести его из летаргической рутины. Будьте добрым.

Если ваш день рождения сегодня

Актер и певец Адриано Челентано (1938) и актер актер Роуэн Аткинсон (1955) известный ролью мистера Бина делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы трудолюбивый человек, которому нравится быть организованным. Вы составляете списки и планируете заранее. Вы практичны, отзывчивы и обычно предпочитаете сдержанность. В этом году вы будете строить или строить что-то физически или каркас в своей собственной жизни. Это будет практический и плодотворный год.