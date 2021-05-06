Ежедневный гороскоп: четверг 6 мая 2021 года

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы сильно переживаете за свои финансы и свое имущество. Возможно, вы захотите изучить новые способы использования того, что у вас есть. Вы обязательно почувствуете привязанность к тому, чем владеете. Вы также можете быть в восторге от идеи заработка. Если вы делаете покупки, вам захочется покупать красивые вещи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваши отношения с другими сегодня интенсивны. (На самом деле, вы можете быть удивлены тем, насколько они эмоционально сильны!) Возможно, вы привлечете к себе кого-то, кто также эмоционально насыщен и это приведет к новому роману. Скорее всего, этот день станет для вас незабываемым.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Некоторые из вас сегодня будут вовлечены в страстный тайный роман. Многие из вас будут вовлечены во что-то секретное! Что бы ни происходило, это как если бы эта ситуация или другой человек магически властвовали над вами. (Довольно пьянящая вещь.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваши отношения с другом или членом группы сегодня будут очень сильными. Фактически, для некоторых из вас друг станет любовником. В любом случае, ваше общение с другими может каким-то образом изменить жизнь или преобразить ее. Это будет познавательный опыт.

Лев (23 июля — 22 августа)

Некоторые из вас сегодня могут сильно влюбиться в начальника или представителя власти. Как ни старайся его встряхнуть — не получится. Вы восхищаетесь этим человеком из-за его силы, знаний или влияния. Между тем, у других будут спрашивать их творческий совет по чему-то.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете влюбиться в кого-то, кто сегодня «другой». Другие страстно захотят куда-нибудь поехать, особенно в красивое место. Или, возможно, вам понравятся художественные выставки, потому что вы так цените красоту.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши физические увлечения сегодня сильны. (Памятный день для некоторых пар.) Однако вы будете столь же увлечены финансовыми вопросами, особенно в отношении совместной собственности или чужого богатства. Можете даже завидовать?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы привлечете к себе кого-то сильного и могущественного. Вы можете выразить свои чувства этому человеку. У вас также может быть глубокое понимание отношений? Или могут также процветать новые отношения, что почти волшебно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас могут быть четкие идеи о том, как улучшить свое здоровье или возможно, как провести реформы и улучшить свою работу. В любом случае эти идеи важны для вас. Вы намерены выполнить их, потому что хотите делать вещи лучше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это страстный день для романтики — определенно. На самом деле, это страстный день для всех сторон вашего мира. У вас сильные чувства к детям, сильные чувства к искусству, сильные чувства к спорту и сильные чувства к требованию собственной свободы и независимости.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Семейные дискуссии сегодня будут интенсивными. Скорее всего, вы придумаете улучшения, как сделать ваш дом красивее. Возможно, вы даже сами придумаете способы улучшить семейные отношения. Сегодня люди более готовы выражать свою привязанность друг к другу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это важный день, потому что произойдет что-то, что заставит вас по-настоящему оценить свое окружение. Вы цените то, кто вы есть и где находитесь. Вы также цените людей в своей жизни. (Так легко потеряться в том, чего вы хотите в будущем и не ценить то, что имеете прямо сейчас.)

Если ваш день рождения сегодня

Актер Джордж Клуни (1961), актер Владимир Этуш (1922-2019), актер Александр Белявский (1932-2012) и композитор и продюсер Макс Фадеев (1968) родились в этот день. Вы дружелюбны, обаятельны и общительны. Вы также красноречивы и убедительны! С началом вашего нового года вы вступаете в год обучения и преподавания. Вот почему вы расширите свой мир за счет чтения, учебы и путешествий. Однако вы также можете обучать или обучать других. Все, что вы узнаете сейчас, повысит ваш успех в наступающем году!