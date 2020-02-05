Ежедневный гороскоп. Четверг 6 февраля 2020

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 6:00 до 11:30 сегодня). После этого Луна движется из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта-19 апреля)

Исследование за кулисами поможет вам сегодня, особенно в финансовом отношении (особенно если вы работаете на себя). Тем не менее, знайте об ограничениях предупреждения о Луне сегодня утром (см. Выше) и подождите, пока оно не закончится, чтобы действовать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для знакомства с новыми людьми, потому что ваше общение с другими людьми будет стимулирующим и осветительным! Молодые люди научат вас чему-то новому или откроют вам глаза в новом измерении. Между тем, не делайте покупки и не принимайте важные решения, пока лунная тревога не закончилась.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Действуйте осторожно! Лунная тревога этим утром находится в вашем знаке, что означает, что вы можете уйти и сказать или сделать что-то, о чем вы позже пожалеете. Будь умным и просто лежите на берегу. (Не покупайте ничего, кроме еды, газа или развлечений.) Легко это делать до полудня.

Рак (21 июня-22 июля)

После того, как оповещение о Луне закончится сегодня днем, Луна переместится в ваш знак. До этого избегайте важных решений или тратите деньги, кроме как на еду или газ. Внезапные возможности путешествия могут появиться на вашем пути. Подождите, пока Луна окажется в вашем знаке, чтобы действовать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня может произойти что-то неожиданное с банковским делом, общим имуществом или наследством. Не подписывайте важные документы и не принимайте важные решения во время оповещения о Луне этим утром. Между тем может произойти конфиденциальный разговор с подругой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это сложный день. Партнеры и близкие друзья могут сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. С положительной стороны, это может быть интересным знакомством с кем-то новым? Или захватывающая информация? Избегайте важных решений и действий этим утром во время оповещения о Луне. Глаза смотрят.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное может изменить ваш рабочий день или ваш распорядок дня сегодня, особенно в отношении домашних животных. Будьте в курсе вещей. Это утро не идеальное время для путешествий или составления планов поездок. Если вам нужно путешествовать, выделите дополнительное время для задержек и прочего.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сохраняйте гибкость сегодня, потому что неожиданные приглашения на неожиданные события могут внезапно возникнуть. Это окно возможностей будет кратким. К счастью, сегодня утром плохое время, чтобы согласиться на что-то важное. Родители должны быть бдительными, потому что этот день подвержен несчастным случаям для ваших детей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Мелкая бытовая техника может сломаться, могут произойти небольшие поломки или кто-то необычный постучит в дверь, потому что сегодня что-то изменит ваш домашний распорядок. Одевайтесь и запасайте холодильник. Могут состояться импровизированные собрания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшний день полон сюрпризов и интересных обходных путей. Новые лица, новые места и новые идеи появляются везде. Однако сегодня утром плохое время, чтобы согласиться на что-то важное. (Проверьте Лунное оповещение.) Это быстро меняющийся день, так что будьте бдительны!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Делайте все возможное, чтобы защитить свои вещи от потери, повреждения или кражи. Не тратьте деньги этим утром (кроме еды или газа) из-за предупреждения о Луне. Смотрите выше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это захватывающий интересный день, потому что вы будете открывать новые вещи, знакомиться с новыми людьми и видеть новые места! Тем не менее, утром есть предупреждение о Луне, поэтому не соглашайтесь ни на что важное и не тратьте деньги на что-либо, кроме еды или газа.

Если ваш день рождения сегодня

Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий, генеральный директор «Первого канала» Константи́н Эрнст и советский и российский композитор и продюсер популярных российских музыкальных групп: «Любэ», «Иванушки International», «Фабрика» и других, заслуженный артист Российской Федерации И́горь Матвие́нко разделяют ваш день рождения сегодня. У вас есть пытливый ум и вы, возможно, заинтересованы в науке и технике. Вы хотите помочь обществу. Это будет более расслабленный год для вас. Поскольку ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение, сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрым и полезным. Будьте открыты для взаимодействия с другими, потому что деловые и личные отношения принесут вам пользу.