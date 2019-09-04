Ежедневный гороскоп. Четверг 5 сентября 2019

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

Предостережение: Избегайте покупок или важных решений с 3:30 до 20:30. После этого Луна движется из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это жестокий мир! Есть большая лунная тревога на большую часть этого дня. Во время этого избегайте важных решений, касающихся вашей работы, общей собственности, наследства и страховых решений. (Вы будете рады, что сделали это.) Завтра вы можете действовать. Оставайтесь сильным и чистым.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Романтика может быть разочаровывающей сегодня. Одна из причин может быть из-за перепутанной связи. Например, невысказанные ожидания почти всегда приводят к разочарованию, потому что люди не могут читать ваши мысли. Отложите важные решения во время оповещения о Луне сегодня. То же самое для расходов.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня может быть какая-то путаница с членом семьи или запутанные идеи по поводу ремонта. В любом случае, подождите, пока Лунная тревога не закончится сегодня, прежде чем действовать. Определенно, не покупайте ничего, кроме еды, газа и развлечений.

Рак (21 июня-22 июля)

Это свободный день, потому что планы рушатся. Вы почувствуете недостаток направления или, возможно, нерешительность. Это из-за энергии оповещения Луны. (Да, снова!) Охладите свои моторы и дождитесь окончания оповещения о Луне. Тем не менее, это творческий день, поэтому запишите свои идеи.

Лев (23 июля — 22 августа)

Важно, чтобы вы знали, что большая часть сегодняшнего дня – это оповещение о Луне, потому что в вашем Денежном Доме так много планет. Во время Лунной тревоги сегодня откладывайте важные решения, особенно финансовые, и ограничивайте расходы едой, газом и развлечениями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Некоторая путаница сегодня может вызвать у вас чувство разочарования от партнера или близкого друга. Помните: невыраженные ожидания почти всегда приводят к разочарованию. Как бы то ни было, успокойся сегодня во время Лунной тревоги. (См. Выше.) Ограничьте расходы, тратьте на еду, газ и развлечения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Тайный роман может быть источником разочарования для вас. (Может быть, какой-то другой секрет?) Как бы то ни было, сегодня есть элемент замешательства, поэтому вы должны отложить важные решения до завтра. Точно так же ограничьте расходы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете чувствовать смущение или разочарование от друга сегодня или, возможно, даже от группы, к которой вы принадлежите? Вы чувствуете себя подавленным или неправильно понятым. Как бы то ни было, не реагируйте сегодня. Сегодня это есть сумасшедшая лунная тревога. Подождите до завтра, потому что тогда у вас будет лучшее представление о том, что делать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня трудно предугадать боссов, родителей и VIP-персон. Вы можете быть разочарованы тем, что они говорят или делают, или наоборот, они могут быть разочарованы в вас. Подумайте об этом немного, потому что сегодня настороже Луна. Все главное – завтра.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не поддавайтесь желанию составлять планы поездок или обсуждать важные вопросы, связанные с юриспруденцией, медициной и высшим образованием, потому что сегодня Лунная тревога. (Да, еще раз!) Избегайте спорных вопросов. Сядьте и подождите до завтра, когда все станет более крепким.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны, потому что сегодня в одном из ваших Денежных Домов есть сильное влияние; тем не менее, большая часть этого дня – оповещение о Луне, что означает, что это плохой день для важных решений. Это также плохой день, чтобы тратить деньги на что-либо, кроме еды, газа и развлечений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Разочарование с близким другом или партнером вероятно сегодня. Однако не принимайте это всерьез. (Не относитесь к себе слишком серьезно.) Сегодня такой день, когда недопонимание процветает. Подождите до завтра, прежде чем действовать или говорить или делать что-то важное.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Юлия Пересильд сегодня разделяет ваш день рождения. Вы очаровательны и уверены в себе. Что бы вы ни делали, вы отдаете все, что у вас есть, вот почему вы добились успеха. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.