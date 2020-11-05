Ежедневный гороскоп. Четверг 5 ноября 2020
20, 21 лунный день. Убывающая Луна
Луна в знаке Рак ♋
Предупреждение о Луне
Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Несмотря на то, что вы уделяете большое внимание совместному имуществу и финансовым вопросам, сегодня вы счастливы провести время дома в коконе, даже если в вашем домашнем распорядке может быть несколько сюрпризов или прерываний. Не принимайте это близко к сердцу. Отношения с партнерами и близкими друзьями складываются гладко.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Не забудьте на этой неделе больше спать. Теперь вы сильно сосредоточены на партнерах и близких друзьях. Фактически, благодаря большей объективности вы можете улучшить свой стиль отношения к другим. Сегодня вы можете встретить новые лица или увидеть новые места. Интересный день!
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Вы усердно работаете, чтобы стать лучше организованным, потому что это заставляет вас чувствовать себя хорошо. (Это включает в себя ваше внимание к здоровью.) Сегодня что-то неожиданное может произойти с денежным потоком, прибылью или чем-то, что принадлежит вам. Надеюсь, приятный сюрприз?
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня вы можете чувствовать себя более эмоционально, потому что Луна в вашем знаке. Тем не менее, это веселый день. Наслаждайтесь общественными мероприятиями, веселыми занятиями с детьми и общением с клубами и организациями. Вы можете встретить кого-то нового или необычного?
Лев (23 июля — 22 августа)
Многие из вас в последнее время были более спокойными, потому что были сосредоточены на доме и семье, возможно, на родителях. (Даже Луна сегодня «прячется» в вашей карте.) Тем не менее, вы чувствуете беспокойство и немного нервничаете. К счастью, отношения с окружающими идут гладко, даже с друзьями из прошлого.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Это напряженное, динамичное время для вас из-за коротких поездок, повышенного внимания к чтению, письму и учебе, а также встреч и поручений. Сегодня друг или член группы может сказать или сделать то, чего вы не ожидали. (Этот контакт, вероятно, будет женщиной.) Или вы можете встретить кого-то нового?
Весы (23 сентября — 22 октября)
Cегодня люди замечают вас, особенно начальники, родители, учителя и полиция. Это полезно знать. Может произойти что-то необычное и неожиданное. Помните об этом, если хотите избежать проблем. Кстати, сейчас хорошее время покупать себе предметы гардероба.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
С Солнцем в вашем знаке вы сильны, особенно потому, что сегодня оно совпадает с Луной в вашем водном знаке. Путешествие будет привлекательным, как и любая возможность каким-либо образом расширить свой мир. Вы можете встретить кого-то нового или необычного? Точно так же вы можете узнать что-то необычное?
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Продолжайте оставаться в тени, пока Солнце не войдет в ваш знак в субботу, 21 ноября. А пока определите некоторые цели для того, что вы хотите на предстоящий новый год. Цели облегчают принятие решений в будущем и дают вам понимание цели.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Поскольку сегодня Луна находится напротив вашего знака, вы должны пойти более чем на полпути, имея дело с другими. Другими словами, будьте дружелюбны и готовы сотрудничать. Могут случиться неожиданные новости о близком вам человеке или вы можете встретить кого-то нового? Это интересный и светский день.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Вы по-прежнему хорошо выглядите в глазах боссов, родителей и VIP-персон, поэтому сейчас отличное время, чтобы сделать свою презентацию и добиться того, чего вы хотите. Сегодня может случиться что-то неожиданное с вашей работой или домашним животным. Будьте начеку.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вы беспокоитесь о переменах и стимулах, а также стремитесь узнать что-то новое. Сегодня беззаботный, веселый день, который может дать вам возможность пообщаться с другими или весело провести время с детьми. Это также кокетливый день.
Если ваш день рождения сегодня
Телерадиоведущая, актриса и политик Ксения Собчак (1981), актер Павел Прилучный (1987) и украинский режиссер и сценарист Кира Муратова (1934) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы легко приспосабливаетесь и амбициозны. Вы также интроспективный экстраверт. Вы следуете своей интуиции и не боитесь подчиняться. Этот год будет более спокойным. Ваш разумный выбор будет заключаться в сотрудничестве с другими, потому что ваши отношения с другими людьми принесут вам пользу, даже в деловых и личных отношениях. Используйте любую возможность проявить доброту и быть полезным.
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