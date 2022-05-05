Ежедневный гороскоп: четверг 5 мая 2022

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны сегодня, потому что у вас будет соблазн совершать импульсивные покупки и спонтанно тратить деньги. Это может быть хорошо, а может и не быть. Сохраняйте чеки. И коробки. Что-то неожиданное может повлиять на ваш доход. Опять же, это может быть положительным — или нет. Сегодня так.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Солнце в вашем знаке выстраивается в линию с диким, эксцентричным Ураном, что заставляет вас чувствовать себя импульсивным и склонным к необдуманным поступкам. Поэтому подумайте дважды, прежде чем действовать или говорить. Если вы этого не сделаете, вы можете сказать или сделать что-то, о чем позже пожалеете. С другой стороны, вы готовы ко всему!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы будете чувствовать себя беспокойно. У вас такое чувство, будто вы ждете, пока упадет другой ботинок. На самом деле, за кулисами может произойти что-то неожиданное, о чем вы меньше всего думали. Оставайтесь на земле, чтобы быть готовым ко всему.

Рак (21 июня — 22 июля)

Друг может сегодня сделать что-то, что вас удивит. Или возможно, ваше взаимодействие с группой поразит вас или пойдет в новом направлении? Кто-то может занять позицию, с которой вы не согласны? Дело в том, что сегодня в отношениях с друзьями и группами может случиться что угодно, поэтому будьте готовы и ожидайте нескольких сюрпризов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя полностью независимым и не будете любезны, если вам будут командовать или указывать, что делать. Это может сделать ваши отношения с начальством и руководителями немного обидчивыми. Между тем, кто-то из авторитетов может сделать что-то, что вас удивит.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам могут выпасть неожиданные возможности для путешествий. Или наоборот, запланированная поездка может быть изменена или отменена. Это же непредсказуемое качество может повлиять на образование, что-то связанное с медициной и законом, или вопросы, связанные с издательским делом и СМИ.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное может повлиять на активы, которыми вы делитесь с другими или что-то, связанное с общей собственностью, наследством, налогами или долгами. Проверяйте все дважды и не делайте предположений. Все может случиться. Это может быть благом или неожиданной удачей — или наоборот.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

По всей вероятности, друг, партнер или супруг сделает сегодня что-то, что вас удивит. Они могут бросить вам крученый мяч. Возможно, они предложат больше свободы в отношениях? Или они могут познакомить вас с кем-то, кто в чем-то отличается или необычен. (Это не скучный день.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, потому что сегодня могут произойти несчастные случаи на производстве. Однако вы также можете увидеть способы проведения реформ там, где вы работаете. Между тем, ваша рабочая рутина может быть прервана нехваткой персонала, отключением электроэнергии, техническими проблемами, поломкой оборудования или чем-то совершенно неожиданным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители, пожалуйста, обратите внимание: для ваших детей в этот день возможны несчастные случаи. Будьте бдительны и осведомлены. Тем временем общественная деятельность внезапно изменится. Вы можете получить неожиданное приглашение? Или социальные планы могут быть отменены. Что-то необычное может повлиять на романтические отношения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете рассчитывать на то, что ваша домашняя рутина будет прервана сегодня. Например: мелкая бытовая техника может сломаться или произойти незначительная поломка. Кто-то неожиданный может постучать в дверь. Будьте готовы ко всему. И зарядите телефон. Когда случаются чрезвычайные ситуации, вы хотите, чтобы на ваш телефон можно было положиться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Помните обо всем, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день подвержен несчастным случаям для вашего знака. Определенно. Будьте осторожны за рулем, беге трусцой, ездой на велосипеде или ходьбой. С другой стороны, у вас может внезапно появиться гениальная идея? Тем не менее, ваш распорядок дня изменится. Ожидайте неожидаемое.

Если ваш день рождения сегодня

У чемпиона по теннису Энди Мюррея (1987) сегодня день рождения. Вы заботливый сострадательный человек. Вы общительны, дружелюбны и самоуверенны. Тем не менее, вы также хороший слушатель. Приветствуйте возможности, которые представятся вам в этом году, чтобы задуматься и позволить вам задуматься о своих духовных ценностях. Это год преподавания, а также обучения.