Ежедневный гороскоп. Четверг 5 марта 2020

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке

Рак ♋Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня имеет смысл вести себя сдержанно, потому что это заставит вас чувствовать себя лучше. Используйте каждую возможность, чтобы отдохнуть дома среди знакомых окрестностей. Разговор с женщиной-членом семьи может быть важным. Вам нужно время, чтобы помедитировать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас есть что-то, что вы хотите сказать сегодня, поэтому вам следует высказаться. Вы хотите содержательный разговор о чем-то важном для вас. Вот почему вы можете испытывать нетерпение по отношению к кому-то, если он участвует в тривиальной болтовне, которую вы считаете бессмысленной.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы сегодня сосредоточены на деньгах и это неплохая идея. Помните, что вы высоки, а именно сейчас люди и восхищаются вами. Это означает, что вы можете договориться о чем-то в вашу пользу, особенно если вы обсуждаете доход, денежный поток, большие расходы или что-то, что у вас есть.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня в вашем знаке Луна, которая принесет вам немного удачи. Это может сделать вас более эмоциональным, чем обычно. Это также может заставить вас чувствовать себя обеспокоенным и защищать кого-то. Отношения с творческими людьми теплые.

Лев (23 июля — 22 августа)

Потратьте некоторое время, чтобы работать в одиночку или за кулисами, потому что вам нужно быть сдержанным сегодня. Некоторые из вас могут избегать бывшего партнера, который вернулся на сцену.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговор с подругой или знакомым будет важен для вас сегодня. Возможно, вам придется обсудить партнерство. Вы также можете обсудить планы на будущее или что-то связанное с юридическими или медицинскими вопросами. Возможно, вы хотите, услышать их отзывы о ваших будущих планах?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы все еще находитесь в ситуации, когда личные данные о вашей личной жизни по какой-то причине кажутся публичными. Помните об этом, потому что вы не хотите быть застигнутыми врасплох каким-либо образом. К счастью, люди щедры к вам прямо сейчас. (А романтика горяча!)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сделайте что-то другое сегодня, чтобы удовлетворить ваше желание приключений. Если вы не можете найти приключение, то вы будете так же счастливы, если у вас есть возможность узнать что-то новое, стимулирующее и отличающееся от других. В принципе, вы хотите растянуть сегодня – вы хотите новых впечатлений!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваши чувства сегодня страстны. Они могут быть связаны с семейными делами, родителями или чем-то, что связано с денежными потоками и доходами, потому что это все области, которые сейчас стоят на повестке дня. (Конечно, Ретроградный Меркурий вызывает у вас задержки и глупые ошибки.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны быть любезны и сотрудничать с другими. Это вряд ли требовательно. Вы заняты и активны, тем не менее, вы можете сделать это, хотя огненный Марс в вашем знаке делает вас агрессивным. О да.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что бы вы ни делали сегодня, вы можете обнаружить, что должны ставить потребности и желания кого-то другого выше своих собственных. Вы не мученик, это просто то, что происходит. Продолжайте следить за теми, кто может работать против ваших интересов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возьмите длинный обед сегодня. Уходите с работы пораньше. Принимайте приглашения на вечеринку, потому что это веселый, спокойный день для вас! Наслаждайтесь спортивными событиями, искусством, музыкальными представлениями и игривыми действиями с детьми.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Яковлева разделяет ваш день рождения сегодня. Вы – независимый мыслитель, изучающий что-то, прежде чем принять это как факт. Вы умны и креативны. Боже мой! Веселый год! Ожидайте быть популярным и наслаждайтесь теплыми дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Это может быть время для важного выбора. Выбирайте с умом.