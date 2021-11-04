Ежедневный гороскоп: четверг 4 ноября 2021

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня и Солнце и Луна находятся напротив дикого Урана, который вызывает икоту, связанную с финансами, совместной собственностью, наследством, налогами и долгами. Проверьте эти области, чтобы убедиться, что что-то не пошло наперекосяк. (Особенно проверьте банковское дело.) Будьте в курсе событий!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваши отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня испортит что-то неожиданное. Кто-то может выдвинуть необычные требования? Они могут сделать что-то, что вас удивит или они могут познакомить вас с кем-то «другим»? Одно можно сказать наверняка: сегодня не скучный день.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то может прервать ваш рабочий распорядок сегодня. Нехватка персонала, отключение электричества, отмененные встречи, опоздания с доставкой — все может быть чем угодно. Это может быть объявление, которое всех удивит. На всякий случай дайте себе дополнительное время для любых дел, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители: пожалуйста, знайте, что этот день для ваших детей подвержен риску несчастных случаев, а это значит, что вам нужно проявлять особую бдительность. Помните о потенциально опасных ситуациях. Всегда знайте, где находятся ваши дети. Между тем светские мероприятия могут быть отменены или внезапно изменены. Будьте начеку, чтобы избежать несчастных случаев в спорте.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Небольшие приборы могут выйти из строя или могут произойти незначительные поломки. Может, в дверях появится кто-то неожиданный? Соберитесь. Оденьтесь и приготовьтесь справиться с тем, о чем вы даже не подозревали.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Имейте в виду, что этот день для вас очень опасен. Мы говорим о несчастных случаях на физическом или словесном уровне. Очевидно, что несчастный случай не должен произойти и вероятно, не произойдет, но шансы есть. Поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Будьте умным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими финансами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Постарайтесь защитить то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Будьте начеку!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня в ваших самых близких личных отношениях может произойти что-то удивительное. Кто-то может внезапно заговорить о чем-то, что им не нравится. Они могут сделать радикальное предложение. Может случиться что-то удивительное. Личная свобода, скорее всего, будет проблемой для кого-то. Имейте терпение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы чувствуете беспокойство сегодня. У вас такое чувство, что вы ждете, что что-то произойдет. Действительно, что-то удивительное в вашей личной жизни или что-то происходящее за кулисами может застать вас врасплох. Будьте мудры и рассчитывайте свой день, чтобы справиться с неожиданностями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это интересный день, потому что друг или член группы может сделать что-то, что вас удивит или выбросит из воды. По общему признанию, это могло быть незначительным, однако это может быть большим! Вас могут исключить из группы. Возможно, вы участвуете в акции протеста.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Родители, начальники, высокопоставленные лица и полиция могут сделать что-то, что вас удивит или застает врасплох. Будьте к этому готовы. Если вы думаете, что может случиться что-то необычное — так и будет. Если вам бросает вызов авторитет — будьте вежливы. Никогда не недооценивайте силу вежливости.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок могут внезапно измениться сегодня. Они могут быть отменены или возможно, вам вдруг придется уехать? Точно так же может измениться школьное расписание. Людей будут интересовать политика, религия и национальные вопросы. Это сложный, стимулирующий день с множеством неожиданных обходных путей.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Сергей Трофимов (1966) и актриса театра и кино Галина Боб (1984) сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы трудолюбивы и гордитесь своими достижениями. Вы полны решимости и контролируете то, что делаете, однако за этой спокойной внешностью вы — чувствительный человек. У вас сухое остроумие, которое ценят другие. В этом году темп будет медленнее, так как вы сконцентрируетесь на самых близких отношениях. Найдите время для себя и сконцентрируйтесь на собственных потребностях.