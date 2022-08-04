Ежедневный гороскоп: четверг 4 августа 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 8:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для любой умственной работы, потому что вы будете более внимательны, чем обычно к деталям и использованию специальных техник. Вы хотите, чтобы все было как можно лучше. Вам особенно понравится строить планы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день, чтобы выразить свои мысли другим и рассказать людям, как вы относитесь к проблемам. Между тем, вы захотите использовать свой ум для развлечений, таких как чтение, письмо и игры, которые требуют умственной ловкости. Вы чувствуете себя немного шутливым сегодня!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы хотите избежать любых столкновений, особенно с семьей или кем-то дома. Вместо этого вы предпочитаете строить планы и изучать свою личную и домашнюю жизнь. Насколько место, где вы живете, соответствует вашим потребностям? Какие изменения вы хотели бы увидеть?

Рак (21 июня — 22 июля)

Групповые обсуждения и беседы с другими людьми сегодня пройдут хорошо. Возможно, вы встретите новых людей. Вы можете отправиться в путешествие, потому что мысленно стремитесь узнать что-то новое и исследовать новые идеи. Будьте заняты, потому что это не лучший день, чтобы успокоиться и расслабиться. Наоборот! Вы хотите умственной стимуляции!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы будете больше, чем обычно, заняты деловыми и коммерческими делами. Вас также могут заинтересовать покупки. У вас также могут быть отличные идеи для заработка? По сути, вы думаете о том, что вы цените в жизни.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш управитель Меркурий находится в вашем знаке, что определенно помогает вам выражать свою точку зрения другим. Это потому, что вы можете вложить большую часть себя в то, что вы хотите сказать. Вы обнаружите, что ваш ум будет очень быстро перемещаться от темы к теме.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы будете склонны держать свое мнение при себе и не делиться им с другими. Между тем, кто-то может обвинить вас в том, что вы что-то умалчиваете. Это не совсем то, что происходит. Вам просто хочется побыть наедине с собой, чтобы созерцать свой пупок.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хорошее время, чтобы подумать о своих целях. Являются ли ваши цели вашими собственными целями или это цели кого-то другого? Убедитесь, что ваши цели подходят вам и соответствуют вашим желаниям. Вы также можете изучить свои мысли о группе. Это ваши люди?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Найдите время, чтобы составить планы о том, где вы хотите быть в будущем. Где вы хотите быть через пять лет? Что вы должны начать делать в этом году, чтобы двигаться в этом направлении и достичь этих целей? Поговорить со своим боссом? Взяться за новые исследования?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Изучите возможность новых курсов, нового обучения или любого нового исследования или сбора знаний, которые обогатят вашу жизнь или продвинут ваш профессиональный мир. Некоторые из вас могли бы также сделать это во время путешествий. Есть идеи?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете быть вовлечены в дискуссии и переговоры о финансах или совместном имуществе или о том, что вы имеете совместно с кем-то еще. Сюда также входят сведения о наследстве, налогах и долгах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сейчас, когда Меркурий находится напротив вашего знака, это хорошее время, чтобы прояснить и объяснить важные вопросы с кем-то, особенно с кем-то из ваших близких — супругом или деловым партнером. У вас достаточно отстраненности и объективности, чтобы разумно и логично изложить свое дело.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Глеб Самойлов (1970) и президент США Барак Обама (1961) сегодня отмечают свой день рождения. Вы уверены в себе, сосредоточены и полны решимости добиваться того, чего хотите. Вы видите общую картину, затем действуете, как правило, с успехом. Для вас это последний год девятилетнего цикла, а это значит, что настало время подвести итоги, завершить проекты и подготовиться к новым начинаниям в следующем году.