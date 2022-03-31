Ежедневный гороскоп: четверг 31 марта 2022

Оповещение о Луне

28, 29 лунный день. Убывающая Луна.

После 5:45 утра сегодня нет никаких ограничений на покупки или принятие важных решений. Новолуние в Овне в 23:24 по тихоокеанскому времени.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это Новолуние находится в Овне, что делает это время года лучшим для вас, чтобы реалистично взглянуть в зеркало и спросить себя, как вы можете улучшить впечатление, которое вы производите на свой мир. Как можно улучшить свой внешний вид? Есть идеи?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Новолуние сегодня находится в скрытой части вашей карты, а это означает, что вы будете проявлять повышенный интерес к скрытому смыслу вещей и таинственным предметам, таким как оккультизм, паранормальные явления, духовные исследования и вещи, которые происходят ночью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Каждое новолуние — это шанс принять решение. Это новолуние посвящено дружбе для вашего знака. Вы хороший друг для других? Хотели бы вы иметь вас в качестве друга? Хотите больше друзей — будьте дружелюбными! Общайтесь с достойными людьми, потому что ваши друзья будут влиять на ваше будущее.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раз в год Новолуние происходит в верхней части вашего графика. Это время пришло! Это прекрасная возможность серьезно подумать о своем долгосрочном направлении в жизни. Вы направляетесь туда, куда хотите? Вы хотите пойти куда-нибудь еще?

Лев (23 июля — 22 августа)

Это Новолуние — прекрасная возможность подумать о том, какое дополнительное образование вы можете получить, чтобы повысить свои шансы на работу или получить удовольствие от жизни. Также подумайте, как вы могли бы путешествовать и исследовать больше мира, чтобы обогатить свою жизнь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Нынешнее новолуние — отличный шанс разобраться с деталями и документами, касающимися налогов, долгов, наследства и страховых вопросов. Вы можете договориться о новом соглашении об общем имуществе или о том, как справляться со своими обязанностями за кого-то другого.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это единственное новолуние за весь год напротив вашего знака, а значит самое время подумать, как улучшить отношения с супругами, деловыми партнерами или близкими друзьями. Ради собственной выгоды вы должны быть так же хороши для своего партнера, как он или она для вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это новолуние — отличный шанс подумать о том, как лучше организоваться и быть более эффективным во всем, что вы делаете — в работе, хобби, доме и стремлении к знаниям. Поднимитесь на ступеньку выше!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Раз в год Новолуние находится в игровой части вашей карты, побуждая вас создать здоровый баланс между работой и развлечениями в вашей жизни. Мы — общество, ориентированное на работу. В некоторых странах наслаждаются двухчасовыми обедами с сиестой! Исследуйте свои творческие способности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Каждое новолуние — это возможность принять решения. Это новолуние — ваш шанс подумать, как вы можете улучшить свой дом и место, где вы живете, а также как вы можете улучшить свои семейные отношения. Эти вещи имеют значение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это идеальный день, чтобы узнать, как вы можете улучшить свое повседневное общение с другими людьми. Это возможность, которую приносит вам Новолуние. Вы четкий коммуникатор? Вы слушаете других? Или вы просто ждете своей очереди говорить?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшнее новолуние — прекрасный шанс подумать о своих ценностях и о том, что действительно важно для вас в жизни. Это важно знать, чтобы не поставить деньги не на ту лошадку. Вы должны знать, что для вас важно.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Збруев (1938) и юморист Владимир Винокур (1948) отмечают с вами день рождения сегодня. У вас своеобразный юмор, который вызывает у вас симпатию. У вас прекрасный, проницательный ум плюс крупный творческий талант. Вы всегда искренни и приземлены. Этот год — последний год для вас из девятилетнего цикла, а это значит, что уместно сократить и отпустить то, что больше не актуально в вашей жизни.