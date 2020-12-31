Ежедневный гороскоп. Четверг 31 декабря 2020

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 5:30 до 12:15 сегодня. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

После того, как сегодня завершится оповещение о Луне), это благоприятное время для вас! Возможно, вы захотите сделать свою презентацию. Все, что связано с отпуском, финансовыми спекуляциями, детьми и спортом, плюс ваши творческие таланты — будет благословенно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваши отношения с членом семьи женского пола будут серьезными, особенно после того, как сегодня закончится оповещение о Луне. Возможно, вы не в ладах с этим человеком? Они могут что-то потребовать от вас, а вы в свою очередь, захотите их избежать?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня легко впасть в состояние беспокойства. В основном это негативное мышление. Что такое негатив? Негатив — это желание, чтобы все было иначе, чем оно есть. Не принимайте важных решений во время оповещения о Луне, которое закончится к 11:15.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас могут быть разногласия с кем-то по поводу финансов, доходов, денежных потоков или имущества? Это могут быть правила, положения или авторитетный деятель. Не принимайте важных решений во время оповещения о Луне, которое заканчивается к 11:15.

Лев (23 июля — 22 августа)

После того, как сегодня в 11:15 закончится оповещение о Луне, Луна переместится в ваш знак, что дает вам небольшую долю удачи. Однако Луна в вашем знаке будет противостоять Сатурну, что может затруднить общение с партнерами и близкими друзьями. Облом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня утром, особенно в отношении покупок или важных решений. Несмотря на некоторые ограничения на работе, особенно со стороны начальника, это веселый день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с подругой или членом группы, особенно днем. Между тем, когда Марс находится напротив вашего знака, вы легко раздражаетесь на других, особенно на близких вам людей. Вместо этого для достижения наилучших результатов сосредоточьтесь на доме и семье.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с авторитетным лицом. Этот человек может быть дома, в вашей семье или влиятельным лицом где-то еще в вашем мире. Ничего особенного не стоит. Пусть пройдет. У вас много занятых проектов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держитесь подальше от деликатных тем, таких как политика и религия, потому что сегодня вы можете столкнуться с кирпичной стеной. Представители власти, особенно связанные с издательством, СМИ, церковью и законом, могут выступить против вас. Но по большей части – сегодня плохой день для серьезного спора.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете столкнуться с финансовыми трудностями. Или это могут быть разногласия по поводу того, как что-то делить или как справиться с долгами. Помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня. Избегайте покупок или принятия каких-либо важных решений до 11:15.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это означает, что вы должны быть готовы к компромиссу и идти более чем на полпути в отношениях с другими. Кто-то может возражать или препятствовать тому, что вы хотите делать. Будьте готовы к этому. Чтобы действовать, дождитесь 11:15.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня все, что связано с вашей работой, может быть заблокировано правилами, постановлениями или официальным лицом. Помните об этом. Это может даже иметь дело с домашним животным. Избегайте важных решений во время предупреждения о Луне.

Если ваш день рождения сегодня

Корейский певец PSY, наделавший шума песней «Gangnam Style» (1977), актер Энтони Хопкинс (1937) и актер Вэл Килмер (1959) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы целеустремленны, ответственны и организованы. У вас необычное чувство юмора и вы заботитесь о близких. Этот год будет более спокойным. Ваш разумный выбор будет заключаться в сотрудничестве с другими, потому что ваши отношения с другими принесут вам пользу, даже в деловых и личных отношениях. Используйте любую возможность проявить доброту и быть полезным.