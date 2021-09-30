Ежедневный гороскоп: четверг 30 сентября 2021

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с 7:30 до 18:00 сегодня. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны сегодня, потому что это отличный день для финансовых переговоров. Тем не менее, большую часть этого дня следует предупреждать о Луне! (См. Выше.) Это не подходит для принятия важных финансовых решений.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы финансовый волшебник Зодиака, поэтому помните о сегодняшней проблеме. Большую часть этого дня — предупреждение о Луне. Это означает ограничение расходов на еду и газ и избегание важных решений. Тем не менее, другое влияние побуждает вести дела с боссами и VIP-персонами. Действуйте осторожно!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Избегайте важных решений сегодня и ограничьте свои траты едой и бензином. (См. «Лунное предупреждение» выше.) Будьте осторожны при принятии решений о рабочих поездках и работе с коллегами, потому что вы можете переборщить. Делайте домашнее задание, но подождите до завтра, чтобы действовать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это фантастический творческий день! Если вы работаете в сфере искусства, индустрии развлечений или даже индустрии гостеприимства, у вас возникнут оригинальные творческие идеи. Обратите на них внимание. Запишите их. После того, как оповещение о Луне закончится, проверьте их. А пока — пообщайтесь!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день, чтобы развлекаться дома и наслаждаться компанией других. У вас может возникнуть соблазн совершить сделку с недвижимостью сегодня, потому что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тем не менее, предупреждение о Луне — очень плохое время для подписания документа или участия в каких-либо переговорах по недвижимости. Предупрежден — значит вооружен.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас сегодня фантастический способ обращения со словами, поэтому вы можете с кем угодно поговорить. Фактически, некоторые из вас будут зарабатывать деньги на своих словах. Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне, которое будет действовать большую часть дня. (См. Выше.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы энергичны, потому что Солнце и Марс находятся в вашем знаке. Кроме того, это отличный день для вас. Вы можете увеличить свой заработок и с удовольствием тратите деньги. Однако большая часть этого дня — это лунное предупреждение, что плохо для покупок или важных решений. Будьте осторожны!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день, чтобы развлекаться дома и получать удовольствие от компании других людей. Во что бы то ни стало, используйте любую возможность, чтобы пообщаться и расслабиться. Проверьте оповещение о Луне и отложите покупки и важные решения на потом. Наслаждайтесь!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это популярное для вас время, однако сегодня вы можете насладиться уединением. Это идеальный день, чтобы расслабиться и побаловать себя. В конце концов, нельзя быть всем для всех все время. Выделите сегодня немного времени только для себя. Помните о Луне!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для общения с друзьями и группами. Вам понравится их общество и наоборот, они будут рады видеть ваше лицо. Однако не стоит сегодня ни в чем заниматься волонтерством. Отложите важные решения при разговоре с боссами и VIP-персонами из-за сегодняшнего оповещения о Луне.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Путешествуйте, если можете и получайте удовольствие от общения с другими. Сегодня вы производите большое впечатление на начальников и важных людей. (У некоторых может завязаться роман.) Пожалуйста, помните об ограничениях сегодняшнего оповещения о Луне. См. Выше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете быть сосредоточены на совместной собственности и финансовых вопросах. Вы также можете составить план путешествия. Тем не менее, большая часть сегодняшнего дня — это предупреждение о Луне, что означает, что сегодня плохой день для важных решений или покупок (кроме еды и бензина). Будьте осторожны!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Моника Беллуччи (1964) и теннисистка Мартина Хингис (1980) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы изобретательны, игривы и дружелюбны. У вас есть строгий личный кодекс, по которому вы живете. Лично вы любите комфорт и наслаждаетесь общением с другими людьми. Этот год — прекрасное время для вас, потому что вы получаете заслуженное признание — похвалы, продвижение по службе или какое-то признание. Наслаждайтесь. Браво!