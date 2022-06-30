Ежедневный гороскоп: четверг 30 июня 2022

Оповещение о Луне

1, 2 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 16:00 до 21:00. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам нужно будет проявлять терпение с членами семьи (особенно с мамой или родственницами), чтобы избежать споров и вспыльчивых встреч. Это потому, что Луна не в ладах как с вашим правителем Марсом, так и с Плутоном. О да, это классический признак борьбы за власть. Бегите в укрытие!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этот день может быть подвержен несчастным случаям, потому что такие эмоции, как гнев и раздражение, могут отвлечь вас. Это связано с тем, что вероятны ссоры с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Кто-то захочет взять на себя управление и это можете быть вы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Борьба за власть в финансовых вопросах может иметь место сегодня. Это может быть группа или организация. Эта борьба может также включать в себя вопрос о том, кто за что отвечает. Споры о платежах, счетах или о том, как разделить что-то (например, наследство), могут быть поставлены на карту.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня может быть трудно ладить с партнерами, супругами и близкими друзьями без небольшой ссоры. Это связано с тем, что Луна находится в вашем знаке и не согласуется как с Марсом в верхней части вашей карты, так и с Плутоном, находящимся прямо напротив вашего знака. Это может вызвать острые конфликты с другими. Оставайтесь спокойными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Держитесь подальше от спорных тем — например, сегодняшних дискуссий о политике, религии и расовых проблемах. Эти вопросы вызовут споры с другими. Также может иметь место борьба за власть, связанная с публикациями, средствами массовой информации, законом и медициной. Ой! Кому это нужно? Не вам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте добры сегодня и сделайте все возможное, чтобы избежать спора с другом или членом группы. Может возникнуть борьба за власть с другими, особенно из-за общей собственности или общих обязанностей. Если вы просидите 48 часов, это напряжение пройдет.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Продемонстрируйте благосклонность под давлением сегодня, особенно имея дело с родителями, боссами, высокопоставленными лицами и полицией, потому что вероятна борьба за власть с людьми, наделенными властью. У вас также могут возникнуть трудности в общении с партнером или близким другом. Помните: терпение — противоядие от гнева.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вероятны горячие дискуссии на острые темы. Кроме того, конфликты на работе также могут быть проблемой. Некоторые из вас также могут столкнуться с кем-то по поводу проблемы, связанной с вашим питомцем. О да, это непростой день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, чтобы не действовать опрометчиво сегодня, особенно в отношении счетов, общей собственности и наследства. Это может быть что-то, что вы сделаете безрассудно, потому что чувствуете раздражение или эмоциональное расстройство. Даже если у вас могут быть причины для обид, подумайте, прежде чем действовать. (Для своего блага.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Споры с членами семьи или близкими друзьями и партнерами (особенно по поводу какого-то хаоса, происходящего дома) могут возникнуть сегодня. Вы можете быть обескуражены чем-то и из-за этого вы переводите свое разочарование в гнев по поводу чего-то другого? (Расслабьтесь. Мы все так делаем.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Давайте смотреть правде в глаза. Это сварливый день. Люди сварливые. Члены семьи сварливы. Таксисты ворчливые. Коллеги ворчат. Кассиры ворчливые. Водители автобусов ворчливые. Вы получаете картину. Справляйтесь с этим как можно лучше со стилем и улыбкой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сложный день, потому что сегодня могут возникнуть финансовые споры об отпуске, социальных мероприятиях или детях. Также может возникнуть борьба за власть, связанная с групповыми ситуациями и социальными мероприятиями. Помните о своей цели: вы хотите быть счастливым. Все хотят быть счастливыми. Оставайтесь спокойными.

Если ваш день рождения сегодня

У чемпиона мира по плаванию Майкла Фелпса (1985) и актрисы Анастасии Немоляевой (1969) сегодня день рождения. Вы остроумны, общительны и дружелюбны. Вы добрый, щедрый человек, обладающий уравновешенностью и самообладанием. Вы любите делиться умными идеями и взаимодействовать с группами. Тема этого года — служение другим, особенно семье. Не забывайте также инвестировать в себя, посещая курсы или задумываясь о преображении.