Ежедневный гороскоп. Четверг 30 июля 2020

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений после 17:00 сегодня. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это позитивный день! Тем не менее, вы можете пообещать больше, чем можете дать, разговаривая с членами семьи или составляя планы дома, в семье или с недвижимостью. Делайте все возможное, чтобы оставаться реалистичным, чтобы избежать будущих разочарований.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Энтузиазм заразителен! Из-за этого люди будут привлекаться к вам сегодня, так как вы очень хотите общаться с другими. Тем не менее, есть элемент избытка или тенденция к перевесу. Не откусывайте больше, чем можете прожевать. (И вы можете много жевать!)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если вы делаете покупки сегодня, имейте в виду ограничения оповещения Луны. Тем не менее, вы должны избегать чрезмерных расходов или принятия финансовых решений. Если вы сомневаетесь, послушайте этот тихий голос в затылке, чтобы не делать то, о чем вы позже пожалеете.

Рак (с 21 июня — 22 июля)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует напротив Юпитера, что заставляет вас чувствовать оптимизм и позитив во всем! При общении с другими вы будете казаться уверенными, даже самоуверенными. Тем не менее, вы можете упустить мелкие детали сегодня. (Избегайте самоуверенности.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня закулисные исследования пройдут хорошо, потому что у вас есть инстинкт того, что искать и где его найти. Тем не менее, когда дело доходит до вопросов, связанных с работой или вашим здоровьем, убедитесь, что вы не переоцениваете что-то или упускаете из виду что-то.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам понравится общаться с друзьями и членами групп, потому что вы увлечены чем-то. Вы хотите строить большие планы. Вы взволнованы большими целями. В частности, вы будете процветать в групповой обстановке, потому что вы счастливы общаться с другими людьми!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня если вы разговариваете с родителями, учителями, начальством, VIP-персонами или полицией, сделайте все возможное, чтобы оставаться реалистами, потому что легко добровольно чем-то заняться и откусить больше, чем вы можете пережевать или переоценить свои способности. Имейте это в виду, если вы даете кому-то крайний срок. Дайте себе много места для маневра!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете строить большие планы на сегодня, сейчас или в будущем. Это также прекрасный день для глубоких дискуссий о философии, метафизике и других заставляющих задуматься темах. Вы можете строить планы с кем-то, чтобы представить мир в будущем. Захватывающие планы!

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Если вы решаете, как разделить что-то сегодня, например наследство, будьте осторожны, чтобы не отдать ферму. Это потому, что сегодня люди сердечные и щедрые, но они также склонны идти за борт. Не забывайте защищать свои собственные интересы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете привлечь кого-то к вам сегодня, кто супер энтузиаст! На самом деле, они могут попытаться убедить вас согласиться с ними, особенно если они продвигают грандиозные планы. Если вы немного нерешительный или подозрительный — выслушайте свой собственный предупреждающий сигнал. Их идеи могут быть чрезмерными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня на работе легко увлечься большими идеями и игнорировать детали, которые могут быть важны. Вы также можете испытать соблазн быть немного глупым или чрезмерно уверенным в себе. Всегда помните: неясно, на каком миллиметре заканчивается крупный шрифт и начинается мелкий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете быть в восторге от некоторых идей, особенно связанных со спортом, мероприятиями с детьми или общественными мероприятиями. Вы могли бы также возлагать большие надежды на романтические отношения? Подождите, пока пыль не уляжется и все факты не будут приняты, прежде чем принимать какие-либо важные решения.

Если ваш день рождения сегодня

Тренер Ирина Винер разделяет ваш день рождения сегодня. Вы прирожденный рассказчик. У вас есть отличный шанс добиться успеха во всем, что вы делаете. Это захватывающий год перемен и новых возможностей! Вы столкнетесь с приключениями и стимулирующими ситуациями. Если возможно (возможно, нет), изучите возможности путешествовать и расширить свой мир с помощью обучения. Добро пожаловать к измениям! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.