Ежедневный гороскоп: четверг 30 декабря 2021

Предупреждение о Луне

25, 26 лунный день. Убывающая Луна. Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с полудня до 18:30 сегодня. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно! Сегодня будут напряженные дискуссии с начальством, родителями и полицией. Вы можете выйти из-под контроля, их доводы могут оказаться слишком сильными. Могут пойти любым путем. Вспомните Вольтера: «Сомнение неприятно, но состояние уверенности абсурдно».

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для изучения чего-либо, потому что ваш разум хочет в чем-то разобраться. Другими словами, ваш подход к изучению чего-либо не будет поверхностным. Вы не будете пробегать по вещам легкомысленно. Наоборот! Вы будете копать глубоко!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы разберетесь в чем-то, что связано с совместной собственностью, налогами, долгами, вопросами страхования или богатством вашего партнера или кого-то еще. Вы будете безжалостны, пока не найдете то, что ищете. Фактически, сегодня вы можете слиться с кем-нибудь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете встретить кого-то настолько сильного, что это почти угроза. Этот человек может быть вам близок — возможно, партнер или близкий друг. Будьте осторожны, чтобы не взволновать его и не расстроить, потому что это будет некрасивая картина.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня на работе вы можете увидеть более эффективные способы сделать что-либо, поэтому вы можете предложить улучшения или реформы. Если да, то вы можете столкнуться с сопротивлением или возражениями против своих идей? Так было всегда. Хорошие идеи часто вызывают презрение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете быть увлечены обучением чему-то ребенка или подростка. Будьте осторожны, потому что вам легко стать одержимым. Обучение — это больше, чем просто накопление фактов. Это тренирует ум думать. Точно так же романтические партнеры могут быть одержимы друг другом или какой-то идеей. Они также могут завидовать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейные дискуссии сегодня могут быть непростыми, потому что каждый убежден в своей собственной точке зрения. С другой стороны, люди будут готовы копнуть глубже, чтобы решить проблемы и докопаться до того, что требует ремонта. С другой стороны, будут ли они слушать друг друга?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы сегодня убедительны! Это делает сегодняшний день отличным днем, полным возможностей для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, обучением и актерским мастерством. Точно так же, если вы напишете, вы будете убедительны. Однако не принуждайте других.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, вы сегодня одержимы чем-то, что связано с деньгами, заработком или вашим имуществом. Например, если вы делаете покупки, вы подумаете, что вам что-то нужно. Помните об ограничениях оповещения о Луне (см. Выше). Успокойтесь сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Меркурий находится в вашем знаке и совпадает с Плутоном, что указывает на вашу интенсивную умственную деятельность! У вас будет сосредоточенный и проницательный ум, который хочет во всем разобраться. Вы также будете убедительны, разговаривая с другими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша способность проводить исследования сегодня феноменальна! Вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете. Фактически, вы инстинктивно увидите подтекст всего и вы узнаете, если кто-то говорит вам неправду.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения с другими сегодня будут интенсивными и проницательными. Если вы состоите в группе, вы можете попытаться убедить их согласиться с вашей точкой зрения или наоборот, кто-то может захотеть убедить вас. Это потому, что сегодня легко быть озабоченным какой-либо идеей или каким-то определенным взглядом на что-то.

Если ваш день рождения сегодня

Чемпион по гольфу Тайгер Вудс (1975), актер Кирилл Плетнев (1979) и баскетболист Леброн Джеймс (1984) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы полны энтузиазма и увлечены тем, что делаете. Вы верите в четко поставленные цели, а затем усердно работаете над их достижением. Это был более спокойный год с упором на отношения. В следующем, 2022 году, вы будете гораздо больше общаться и будете испытывать сильный интерес к жизни! Вы также можете оказаться в центре внимания общественности.