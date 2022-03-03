Ежедневный гороскоп: четверг 3 марта 2022

Оповещение о Луне

1, 2 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 16:30 до 20:00. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Избегайте конфликтов эго с родителями, боссами и полицией сегодня, потому что люди настойчивы, страстны и непостоянны в том, что они хотят делать. У вас может быть безжалостное стремление к власти или вы можете столкнуться с кем-то, у кого она есть. Действуйте осторожно!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете стать жертвой собственных взглядов на политику, национальные проблемы или религию. Это краткое влияние, поэтому важно помнить, что есть много способов взглянуть на любую ситуацию. Не только один.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Физическая страсть — это то, что сегодня используется в кино. Вы также можете быть страстно увлечены финансовыми вопросами. (Вы не уступите ни дюйма.) Вы будете бороться за свою долю. Если вы столкнулись со спорами — будьте мудры и отложите эти обсуждения до следующей недели.

Рак (21 июня — 22 июля)

Делайте все с осторожностью и терпением сегодня. Если кто-то рядом с вами подавляет, отойдите в сторону. Это плохой день для спора, потому что люди будут вовлечены в конфликты эго. Поэтому будьте мудры и откладывайте важные обсуждения на следующую неделю. Практикуйте терпение.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете усердно работать, чтобы достичь того, чего хотите сегодня. Ничто не остановит вас. Будьте осторожны, чтобы не взять на себя ответственность, потому что вы находитесь в путешествии эго. Сегодня все хотят всем заправлять! Возможно, вы также захотите улучшить свою работу и свое здоровье.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам хочется, чтобы романтика была страстной и достойной записи в дневнике. Однако у вас могут быть сильные чувства, связанные с вашими детьми. Будьте терпеливы и проверяйте свое эго у двери. Подумайте, как вы можете улучшить свои самые близкие отношения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это классический день борьбы за власть дома или с членами семьи. Вы заботитесь о внешнем виде вещей больше, чем большинство людей могут себе представить. Возможно, это и есть причина вашего спора? Или возможно, речь идет о силе и контроле.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы волевой знак, а сегодня все настырные и своенравные! Сделайте вдох и сделайте шаг назад, чтобы оставить немного места в ваших дискуссиях с другими. Избегайте опасных районов сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы любите природу, вы любите животных и вы любите придумывать способы разбогатеть. Сегодня именно в этих областях вы можете стать одержимыми и хотите, чтобы другие последовали вашему примеру. (Особенно, если речь идет о финансах.) Это также может относиться к покупке чего-либо. Проверьте оповещение о Луне.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это мощный день для вашего знака, потому что Венера, Марс и Плутон выстроились в Козероге. Это не случайное событие. Люди будут хвататься за власть, вплоть до угроз. При первом намеке на насилие — бегите в другую сторону. С другой стороны, вы будете очень много работать сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте бдительны сегодня, потому что если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — так оно и есть. Сегодня скрыто много интенсивной (возможно, жестокой) энергии. Поэтому будьте в курсе. Будьте внимательны. Будьте осторожны с любым, кто выглядит сердитым или неуравновешенным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня может произойти борьба за власть с другом или членом группы. Ключ к этому дню — сделать свои цели целями других или наоборот, чтобы вы работали над беспроигрышным решением. Удачи!

Если твой день рождения сегодня

У актриса Римма Маркова (1925-2015) и изобретатель Александр Белл (1847-1922) родились в этот день. Вы можете быть застенчивым. Тем не менее, вы усердно работаете, пока вы вдохновлены. Вы разносторонне одарены, дружелюбны и очень остроумны, поэтому вас любят и у вас много друзей. Этот год посвящен общению и веселью с другими. Ослабьте бдительность и немного расслабьтесь. Попросите о помощи, если вам это нужно.