Ежедневный гороскоп: четверг 3 июня 2021

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 4:00 до 11:00 сегодня. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день, чтобы учить или учиться, потому что у вас хватит терпения и сосредоточенности, чтобы хорошо делать и то и другое. Вам также понравится строить долгосрочные планы на свое будущее. Возможно, вы общаетесь со старшим учителем из вашего прошлого.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку сегодня вы находитесь в серьезном настроении, покупая товары, вы выберете практичные и долговечные вещи. Сегодня вы сосредоточены на деньгах и финансах и это хорошо, потому что вы будете благоразумны и мудры. Скорее всего, вы произведете впечатление на начальника, родителей или кого-то из авторитетов.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку сегодня у вас есть естественное чувство самодисциплины, выбирайте работу, которая требует внимания, концентрации и внимания к деталям, потому что она у вас есть! Кроме того, вы почувствуете сильное чувство награды и удовлетворения от того, что делаете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы упорны по своей природе и сегодня это упорство плюс целенаправленная концентрация принесут результаты, особенно если вы проводите какое-либо исследование, в котором вы ищете ответы или решения старых проблем. Вы можете ожидать результатов, потому что ваша настойчивость окупится.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете взять на себя роль лидера вместе с другими, особенно в групповой ситуации. Люди могут смотреть на вас из-за вашей зрелости или из-за того, что у вас практический, реалистичный взгляд на вещи. Однако вы сами можете обратиться за советом к кому-нибудь постарше или более опытному.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы произведете впечатление на людей, облеченных властью, потому что вы добросовестны, практичны и настойчивы. Вы проявляете все качества, которые кто-то хочет нанять или использовать. Это не внешняя видимость — вы действительно владеете этими качествами! Поэтому сегодня вы добьетесь многого.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день для изучения чего-то, особенно того, что требует сосредоточенности и внимания к деталям. Вы не откажетесь от прав. Кроме того, учитель, кто-то постарше или более опытный может поделиться с вами чем-то важным. Добрый день, чтобы строить планы дальних путешествий.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы много сделаете с бумажными делами, которых обычно избегаете, потому что у вас хватит самодисциплины и терпения, чтобы подойти к этим вопросам. Кроме того, имея дело с финансами, долгами и банковскими вопросами, вы не упустите из виду детали.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку вы получите огромное удовлетворение и от упорного труда сегодня, вы произведете впечатление на других. Они могут быть поражены вашим самоотречением. Или, может быть, сегодня вы привлечете к себе такого человека? Если да, то какая будет команда!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете чрезвычайно продуктивны на работе, потому что готовы к работе — это так просто. У вас есть самодисциплина, концентрация и настойчивость. Вы не сдадитесь, пока не закончите работу и вы получите огромное личное удовлетворение от своих достижений. Да!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вам сегодня нужно учить или обучать детей или молодежь, вы добьетесь успеха, потому что люди будут готовы страдать за свои достижения. Они будут сосредоточены и сделают все возможное. Это также хороший день, чтобы попрактиковаться или отточить любые навыки исполнительского искусства или спорта.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Разговор с родителем или старшим членом семьи сегодня будет продуктивным, потому что кто-то хочет поделиться с вами своим опытом. Обязательно слушайте. Это также хороший день для составления долгосрочных планов по улучшению своего места жительства и организации.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Алексей Серябряков (1964), актриса Екатерина Скулкина (1976) и прыгунья с шестом Елена Исинбаева (1982) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы разносторонне развиты и умны. Вы также обаятельны, непринужденны и дружелюбны. Поскольку вы очень проницательны, вы отличный коммуникатор. В этом году вы столкнетесь с серьезными изменениями, поэтому будет разумно развивать и проявлять самодисциплину, чтобы избегать необдуманных, импульсивных решений. Мотивом для этого изменения будет стремление к большей свободе.