Ежедневный гороскоп: четверг 3 февраля 2022

Оповещение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ретроградный Меркурий закончился, что принесет пользу вашей способности заявить о себе боссам и важным людям. Теперь вы можете продвигаться вперед с новыми идеями, потому что они встретят меньше сопротивления, плюс будет меньше глупых ошибок и разочарований. Слава Богу!

Телец (20 апреля — 20 мая)

С сегодняшнего дня вы можете с большей уверенностью двигаться вперед, планируя будущие поездки и исследуя возможности в издательском деле, средствах массовой информации, медицине и юриспруденции. Это области, которые больше всего пострадали от ретроградного Меркурия за последние несколько недель. Теперь все системы работают.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Хорошие новости! В прошлом месяце ретроградный Меркурий привел к задержкам и финансовым проблемам, особенно в вопросах, касающихся наследства, налогов, долгов и общей собственности. С сегодняшнего дня эти ошибки и задержки значительно уменьшатся, а значит вы сможете действовать с большей уверенностью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Без сомнения, этот недавний ретроградный Меркурий привлек бывших партнеров и старых друзей из прошлого обратно в ваш мир, что могло быть или не быть хорошо. В любом случае, с сегодняшнего дня ретроградный Меркурий закончился и ваш мир начнет приближаться к норме.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам будет особенно приятно узнать, что Меркурий больше не является ретроградным с сегодняшнего дня, потому что Меркурий создавал глупые ошибки в вашей работе. Очевидно, что в обычном потоке вещей мы делаем ошибки. Но с ретроградным Меркурием это безумие!

Дева (23 августа — 22 сентября)

В течение последнего месяца Меркурий был ретроградным и конечно же, Меркурий — ваш управитель. (Меркурий управляет коммуникацией, поэтому вы такой умный собеседник. Вы даже подражаете другим.) Это вернуло в ваш мир (или ваши мечты) старые увлечения. На сегодняшний день жизнь возвращается в нормальное русло.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку Меркурий был ретроградным в течение последнего месяца, у многих из вас есть родственники и члены семьи, расположившиеся лагерем у вашего порога. Это также побудило к поездкам по переулкам памяти и воспоминаниям о прошлом. Этот фокус на прошлом прекратится сегодня. Время сосредоточиться на настоящем! (Будущее всегда ждет.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение последнего месяца вас преследовали проблемы с транспортом, задержки и трудности, связанные с братьями, сестрами и родственниками. Это не ваша вина. Эти вещи произошли. (Ретроградный Меркурий обладает способностью взбудоражить нашу жизнь.) На сегодняшний день ретроградный Меркурий закончился. Радуйтесь!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это было бременем для вашего знака, потому что в течение последнего месяца ретроградный Меркурий вызвал путаницу в финансовых вопросах. Чеки по почте запаздывают. Ошибки и запутанные сообщения о финансах и деньгах были сложной задачей. На сегодняшний день с этим покончено.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В начале января Меркурий начал замедляться в знаке Водолея, где он стал ретроградным. Он ускользнул так далеко назад, что проскользнул в вашу вывеску более недели назад, приведя бывших партнеров и старых друзей из прошлого, а также старые проблемы. Это также принесло вам возможности для закрытия.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В течение месяца вы чувствовали влияние ретроградного Меркурия, создавая задержки и глупые ошибки. (Они не были главными, но они определенно были.) Это негативное влияние теперь ушло. С сегодняшнего дня вы можете с большей уверенностью смотреть в будущее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В прошлом месяце старые друзья вылезли из трущоб. В дополнение к этому, неуместные документы, забытые вещи, сбои в поездках и связи были проблемой. На сегодняшний день это значительно уменьшилось.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Вера Брежнева (1982) разделяет сегодня ваш день рождения. Вы оптимистичны, сострадательны и очень активно преследуете свои интересы. Вы цените свою свободу и свободу других. Этот год будет более спокойным. Сосредоточьтесь на том, что делает вас счастливым. Отношения будут важны для вас в этом году.