Ежедневный гороскоп. Четверг 3 декабря 2020

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день, чтобы уединиться в одиночестве в своем доме или в другом месте, где вы чувствуете себя защищенным в собственном частном убежище. Вы можете чувствовать собственничество в чем-то сегодня. Вы также можете быть связаны с членом семьи женского пола.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В разговоре с другими сегодня вы хотите перейти к мелочам. Вы не хотите тратить свое время на поверхностную болтовню, которая относительно бессмысленна. (Раньше болтовня была о погоде, но погода больше не является случайной темой.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вас могут беспокоить ценности. Вот почему у вас может быть сильная привязанность к чему-либо и вы не хотите давать это кому-либо. Или вам, возможно, придется защищаться в тех областях, где действительно ничего не поставлено на карту. Что с этим?

Рак (21 июня — 22 июля)

И снова Луна в вашем знаке, что дает вам сильную потребность принадлежать другим и относиться к ним. Это также делает вас чувствительным к чувствам и настроениям окружающих вас людей. Вы будете сочувствовать, если кому-то понадобится ваша поддержка.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя это веселое время, сегодня, как и вчера, вы будете охранять свою конфиденциальность. Если возможно, вы будете искать уединение в приятном месте. Вы хотите, чтобы вас оставили в покое.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день, чтобы поговорить по душам о своих целях. Как воплотить в жизнь свои мечты? И зачем сняться сны, если не пытаешься? Между тем, споры о наследовании и общей собственности могут оказаться тормозом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Второй день подряд у вас высокий уровень визуализации. Не поддавайтесь желанию публично ссориться с кем-то, потому что вы пожалеете об этом. (Но кто-то может вас раздражать.) Вместо этого сосредоточьтесь на том, как привлечь деньги и повысить свой заработок, потому что вы можете это сделать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если вы не можете путешествовать, путешествуйте по книгам, Интернету или фильмам. Поговорите с людьми из других мест и далеких стран, это даст вам ощущение расширения вашего мира, потому что это то, чем вы хотите заниматься сегодня. Вы хотите выйти за пределы своей бархатной колеи.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете думать о финансовых спекуляциях или азартных играх, потому что в душе вы азартный игрок. Другими словами, вы готовы рискнуть. Если все в порядке, это может быть благоприятное время, потому что ваш повезло, Юпитер, управитель, находится в вашем Денежном доме.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Второй день подряд Луна находится напротив вашего знака, а это значит, что вам нужно приспосабливаться к другим. Не волнуйтесь. Через две недели Луна будет в вашем знаке, и другие должны вас принять! А пока будьте вежливым. Вы всегда умеете это.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Думайте о ежедневных подробностях гигиены, домашних животных, организованности, проблемах, связанных со здоровьем, и обо всем этом. Уберите некоторые из этих деталей с пути, чтобы вы могли делать то, что действительно хотите делать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы продолжаете прекрасно выглядеть в глазах других, пока Солнце находится наверху вашей карты. Это означает, что это лучшее время года, чтобы заниматься тем, что вы хотите. Требуйте преимущества! А пока найдите время, чтобы поиграть и повеселиться.

Если ваш день рождения сегодня

Британский певец и рок-музыкант Оззи Осборн (1948), фигуристка Катарина Витт (1965) и актриса Нина Дорошина (1934 – 2018) родились в этот день. Вы верны другим. Даже если вы цените безопасность, вы не боитесь заниматься своим делом. У вас твердое мнение. Повезло вам! Впереди у вас веселый год! Ожидайте роста популярности и теплых дружеских отношений. Благодарность будет темой, потому что вы будете ценить повседневные радости и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте с умом.