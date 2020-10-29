Ежедневный гороскоп. Четверг 29 октября 2020

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна находится в Овне на одной линии с вашим правителем Марсом. Это может сделать вас вспыльчивым и раздражительным. Очевидно, сейчас неподходящее время для важных обсуждений с кем-либо, потому что вам будет трудно сохранять хладнокровие и объективность.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете недовольство, потому что и Луна, и Марс «прячутся» в вашей карте, что заставляет вас чувствовать себя вспыльчивым и напряженным. Ваша задача — иметь дело с партнерами и близкими друзьями. Надеюсь, нет проблемы с коллегами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с другом или членом группы. Это потому, что подсознательно вы хотите, чтобы другие подчинялись вашей воле. (Это может быть даже сознательно!) Вы хотите бросить вызов, но вы не готовы идти на компромисс, потому что считаете себя правым.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте споров с родителями, учителями, начальниками полиции и другими людьми, имеющими власть сегодня. Если вступить в какой-либо спор — он быстро выльется в неприятную битву. Вам это не нужно! Если толкнуть, вы можете сорваться.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вопросы о политике, религии и национальных вопросах сейчас волнуют многих людей. Но сейчас плохой день для обсуждения этих тем. Это потому, что ваша точка зрения будет настолько искажена, что вы не сможете отличить важное от тривиального. Это неприкрытое столкновение желаний.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня легко возникнут острые споры о совместной собственности, совместной ответственности или различных ценностях. Перестаньте защищать свою позицию, потому что это бессмысленно. Сегодня люди просто хотят поступать по-своему. Никого не интересуют реальные факты. Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это сложный день для общения с партнерами и близкими друзьями, потому что люди хотят ссориться, потому что они придерживаются своей собственной точки зрения. Факты не имеют отношения к делу. Вместо этого — столкновение эго. Бегите в другую сторону!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы хотите поступать по-своему, когда имеете дело с другими, особенно с коллегами, или чем-то, что связано со своим здоровьем или домашним животным. Вы будете настаивать на своем, даже если это будет безрассудно. По сути, рассматриваемые вопросы не так важны для вас, как ваше право проявлять свою волю.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня родители должны быть терпеливыми со своими детьми, чтобы избежать споров, которые будут только неприятными и ни к чему не приведут. Это потому, что сегодня люди больше заинтересованы в выражении своей силы, чем в поиске решений. Не хорошо!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные ссоры возможны сегодня. Это потому, что Луна в Овне совмещена с Марсом в той области вашей карты, которая относится к дому и семье. По возможности избегайте этих конфронтаций, потому что они бессмысленны и ни к чему не приведут. Демонстрируйте изящество под давлением.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не теряйте его, общаясь с другими сегодня, ведь у вас возникнет соблазн сделать это. Сегодня люди самоуверенны, потому что цепляются за свои взгляды и свою волю и неспособны слушать кого-то еще.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Избегайте денежных споров с другими, потому что они будут неприятными. Это правда, что вы пытаетесь завершить какое-то старое дело, но сегодня не тот день, когда нужно продвигать свои планы. Люди своенравны и больше заинтересованы в том, чтобы быть правыми, чем в том, чтобы слушать.

Если твой день рождения сегодня

Председатель центробанка России Эльвира Набиуллина (1963), актриса Екатерина Шпица (1985) и политик и актриса Елена Драпеко (1948) сегодня разделяют ваш день рождения. Внешне вы можете показаться сдержанным, но внутри вы горите сильной страстью и сильным стремлением к успеху. Это время обучения и возможно, преподавания. Инвестируйте в себя в будущем. Этот год — время узнать что-то, что задает вам новое направление, что может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году.