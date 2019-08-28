Ежедневный гороскоп, четверг 29 августа 2019

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений после 17:00 сегодня. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы можете увидеть инновационные способы улучшения работы, особенно с помощью технологий. Вы хотите, чтобы ваша свобода делала свое дело. («Не обижай меня, мужик».) Люди могут восхищаться вами из-за ваших революционных, оригинальных идей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваша личная свобода важна для вас сегодня. В результате вы можете столкнуться с захватывающими флиртами. Вы можете придумать оригинальные, творческие идеи для искусства или театра. Тем не менее, родители должны быть бдительными, потому что это день несчастных случаев для ваших детей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы полны умных, новых, оригинальных идей о домашних улучшениях сегодня. Вы можете купить что-то необычное или высокотехнологичное. Или вы можете переместить свою мебель и создать новое захватывающее пространство? Вы можете пригласить людей и устроить импровизированную вечеринку! Может быть что угодно.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня у вас много энергии, потому что вы хотите исследовать новые идеи и новые пути. Спонтанное короткое путешествие может привести к захватывающим приключениям. Вы стремитесь познакомиться с новыми людьми, обсудить новые идеи и изучить новые возможности. Будьте начеку.

Лев (23 июля — 22 августа)

Следите за своими деньгами и своими вещами сегодня, потому что может случиться что-то необычное. Для начала у вас могут быть умные, прибыльные идеи. Тем не менее, вы также можете потерять деньги или найти деньги. Точно так же ваши вещи могут быть украдены, утеряны или повреждены, поэтому следите за ними.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Новые действия и новые встречи, некоторые из которых довольно неожиданные, вызовут волнение в вашей жизни сегодня. У вас может быть шанс похвастаться теми аспектами себя, которые другие даже не знали о вас? Что бы ни случилось сегодня, вы хотите освободиться от своих цепей!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете бороться с личными проблемами и решить, как вы можете оставить их позади. Это маленькое бремя, которое вы несете – и вам не нужно, и им не нужно. Отпустите их! (Забавно, как мы несем с собой наши заботы, как привычку.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете внезапно схватить мегафон и направить усилия других сегодня, взяв на себя ответственность за группу. (Это бывает.) Вы также можете встретить кого-то, кто смелый и посмотреть правде в глаза, это захватывающе. Может случиться внезапное и неожиданное соревнование.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваши амбиции сегодня пробуждаются, и вы готовы показать миру, на что вы способны. Если у вас есть шанс сделать это, даже вы можете быть удивлены тем, что вы можете сделать! (Мы все так недооцениваем свои способности – разве это не правда?)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неожиданная возможность путешествовать может оказаться у вас сегодня. И наоборот, планы поездок могут быть отложены, отменены или изменены. Отношения с зарубежными странами и людьми из других культур сегодня непредсказуемы. Но это захватывающий день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Споры о наследовании, долевом имуществе и страховых проблемах повсюду на карте сегодня. Трудно сказать, как они будут решены. Вы можете рассчитывать на то, что что-то необычное войдет в картину в последний момент и все изменит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это живой, увлекательный день общения с партнерами и близкими друзьями, потому что трудно предсказать, что они собираются делать. Не волнуйтесь, они не уверены, что вы собираетесь делать! Да, это дерзкий день, полный сюрпризов и большой стимуляции!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Марина Александрова сегодня разделяет ваш день рождения. Вы точны и всегда бдительны. У вас сильная интуиция и вы всегда искренни. Это веселый год. Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.