Ежедневный гороскоп: Четверг 29 апреля 2021 года

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны с финансовыми операциями сегодня, потому что вы, возможно, захотите купить все, что увидите. Это может привести к расточительности или сомнительным суждениям. Предупрежден — значит вооружен.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваше осознание более тонких аспектов вокруг вас сегодня усиливается. Вы мечтаете и можете фантазировать больше, чем обычно. Однако, разговаривая с другими, вы можете иметь более четкое представление о том, что происходит в их голове, потому что сегодня вы немного читаете мысли.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете отказаться от суровой реальности. Вы хотите уйти в мир своей мечты, чтобы вы могли фантазировать и наслаждаться тишиной и покоем. Если вы можете повернуть это, вам будет больше силы. И вы, вероятно, сможете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы будете чуткими к потребностям и настроениям друзей и членов групп. Поскольку ваше экстрасенсорное восприятие повышено, вы можете чувствовать, о чем они думают или чего хотят. В основном это должно улучшить ваше взаимодействие с другими людьми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Говоря с начальником, родителями и людьми, имеющими власть, будьте осторожны сегодня, потому что вы можете показаться некрасивым и даже ненормальным. Это просто потому, что ваша интуиция намного сильнее, чем обычно, что заставляет вас сосредоточиться на тонких аспектах, которые другие могут упустить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы сегодня цените красоту. Например, вам понравится видеть художественные галереи или художественные творения других людей в Интернете или декоративно-прикладное искусство других культур. Вы также будете наслаждаться красотой первозданной природы вокруг вас. Вам даже понравится красота идей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы принимаете финансовые решения о совместном богатстве, наследстве или о том, как разделить что-то с кем-то другим — будьте осторожны. Из-за того, что сегодня вы сочувствуете другим, вы можете отдать ферму. Щедрость — это хорошо, но нужно защищать и свои интересы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши разговоры с близкими — дорогими друзьями, партнерами и супругами — сегодня будут теплыми и дружескими, потому что, скорее всего, вы взаимно симпатизируете. Кроме того, ваша способность улавливать флюиды других (то, что они хотят и о чем думают) — превосходна.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы с пониманием относитесь к коллегам сегодня. Вы также проявите сочувствие к домашнему животному или спасете животное. Если работа, которую вы делаете, требует воображения и визуализации, у вас все будет хорошо. Однако, если это требует внимания к деталям — не так уж и много.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для тех, кто работает над творческими проектами или занимается искусством, потому что вы поддерживаете связь со своей музой! Вы видите творческие решения и оригинальные способы ведения дел. Это также полезный день для общения с детьми, потому что вы чувствуете нежность и заботу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Разговор с членом семьи может напоминать прохождение двух кораблей в ночи. Однако, если вы разговариваете с другим Водолеем, вы двое можете строить небесные замки и придумывать всевозможные фантастические идеи о том, где вы живете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Говоря с другими сегодня, вы почувствуете, чего они хотят или в чем они нуждаются, поэтому ваше общение будет значимым. Однако ваше внимание будет мечтательным и идеалистическим. Вы хотите, чтобы сегодня все было идеально, даже если другие думают, что это нереально.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ума Турман (1970), актриса Лариса Удовиченко (1955) и теннисист Андре Агасси (1970) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы очаровательны, сердечны и дружелюбны. Вы также практичны, решительны и настойчивы. Вам небезразлично, какое впечатление вы производите на других, даже если вы ведете себя так, как будто это не так. Вы наслаждаетесь прекрасными вещами в жизни — музыкой, искусством и модой. В предстоящем году вы будете более расслабленным и задумчивым, поскольку сосредоточитесь на отношениях и близком партнерстве.