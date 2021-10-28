Ежедневный гороскоп: четверг 28 октября 2021

22, 23 лунный день. Третья четверть

Предупреждение о Луне

После 5:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это фантастический день для путешествий или изучения чего-то нового, потому что вы готовы сделать что угодно, чтобы расширить свой кругозор. Ожидайте успеха в отношениях с зарубежными странами. Романтика с кем-то «другим» расцветет. Сохраняйте непредвзятость, особенно в отношении новых идей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для финансовых дискуссий или разговоров о том, как разделить или поделиться чем-то вроде наследства. На вашем пути могут появиться деньги, подарки и вкусности. Это еще и страстный, романтичный, сексуальный день! Хороший день, чтобы попросить ссуду или ипотеку, потому что двери откроются для вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы пообщаться с партнерами, близкими друзьями и представителями широкой общественности, потому что вы нравитесь людям. Они видят в вас дружелюбного и гостеприимного человека. Сегодня вы хотите поделиться с кем-нибудь своим мнением о чем-то. Ваши отношения с общественностью пойдут хорошо.

Рак (21 июня — 22 июля)

Финансовые переговоры и вопросы, связанные с работой, особенно связанные с рабочими поездками, сегодня пройдут хорошо. Коллеги готовы сотрудничать. Вероятны отношения с зарубежными странами и разными культурами. Ищите способы улучшить вашу рабочую обстановку.

Лев (23 июля — 22 августа)

Прекрасный день для Льва! Луна находится во Льве, что дает вам небольшое преимущество перед другими знаками. Кроме того, это идеальный день для игр и общения с другими людьми. Спортивные мероприятия, развлечения с детьми и искусство — все это понравится. Отличное свидание.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас могут быть прекрасные возможности для ремонта или улучшения внешнего вида того места, где вы живете сегодня. Точно так же это отличный день для изучения возможностей недвижимости. Развлекайтесь дома. Пригласите гостей на хорошую еду и напитки!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это чудесный день, чтобы пообщаться с другими людьми, особенно с друзьями, группами и организациями. Люди будут рады видеть вас, потому что вы обаятельны и дипломатичны. Точно так же отношения с соседями, братьями, сестрами и родственниками будут теплыми и дружескими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для финансовых переговоров, обсуждения зарплаты, а также всего, что связано с покупками и тратой денег. Что бы ни случилось, скорее всего, пойдет вам на пользу. Однако будьте осторожны, поскольку вы можете потратить большие суммы. Сохраняйте чеки на всякий случай. Таким образом — никаких сожалений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Венера в вашем знаке танцует с вашим управителем Юпитером, что заставляет вас (и всех остальных) чувствовать себя счастливыми и оптимистичными! У вас сильная энергия, вы стремитесь исследовать новые места и знакомиться с новыми людьми. Во что бы то ни стало, путешествуйте, если можете, потому что это вам понравится. Приветствуются иностранные переговоры.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Уединение в красивой обстановке может вам сегодня понравиться. Другие люди будут использовать то же влияние, чтобы раскрыть тайный роман. В любом случае, вы втайне чему-то довольны и счастливы от того, как все складывается. (Это мило.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это чудесный день для общения с друзьями и группами, потому что вы чувствуете тепло, щедрость и дружелюбие по отношению к другим и они так же относятся к вам. Тем не менее, будьте готовы к сотрудничеству, потому что Луна находится напротив вашего знака. Возможно, вам придется забрать свой счет. Вам, вероятно, придется подчиняться другим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на начальников, родителей, учителей, VIP-персон и полицию. Они видят вас богатым, популярным и успешным. (Вне зависимости от того, каким вы себя видите.) Может быть, вы сможете внести это в обсуждение важных переговоров? Успех выглядит сексуально.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Джулия Робертс (1967) и предприниматель Билл Гейтс (1955) сегодня празднуют с вами день рождения. Вы очаровательны, дружелюбны и очень честны с другими. Лично вы обладаете огромной целеустремленностью и решимостью, что дает вам отличную силу воли для достижения того, чего вы хотите достичь. Этот год для вас — время обучения и преподавания. Вы можете учиться формально с помощью курсовых работ или изучать новые идеи и учиться самостоятельно. Приветствуйте возможность заниматься самоанализом.