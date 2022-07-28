Ежедневный гороскоп: четверг 28 июля 2022

Оповещение о Луне

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна.

Сегодня после 2:45 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Новолуние во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Примечание: родители должны быть бдительными сегодня, потому что это может привести к несчастным случаям для ваших детей. Между тем, социальные планы могут застать вас врасплох. Что-то может быть отменено или вы можете получить неожиданное приглашение куда-то отправиться? Спортивные события будут иметь неожиданный исход. Добрый день для начинаний.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее новолуние — хорошее время, чтобы начать домашний проект или начать что-то делать с недвижимостью. Однако семейные обсуждения будут беспорядочными и возможно, нервными. Между тем, неожиданная компания может зайти. (Запасите холодильник, чтобы быть готовым ко всему.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вас подвержен несчастным случаям. Тем не менее, вы сегодня полны умных, гениальных идей! На самом деле, это отличный день, чтобы инициировать новый проект или начать что-то новое и свежее. (Только будьте осторожны.) Есть идеи?

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своими деньгами и своими вещами сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Тем временем может начаться новое финансовое предприятие.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня происходит единственное новолуние в вашем знаке за весь год, а это значит, что это идеальный день для вас, чтобы начать что-то новое или начать новое приключение. Тем не менее, вы можете столкнуться с разногласиями с родителем, начальником или кем-то из авторитетных лиц.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы чувствуете себя беспокойно сегодня. У вас такое чувство, будто вы ждете, пока упадет другой ботинок. Возможно, вас беспокоят социальные сети, или что-то в новостях, или чьи-то политические идеи или религиозная философия. Добро пожаловать в клуб, нас миллионы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете встретить редкую личность, что может быть интересно. Или, может быть, кто-то, кого вы уже знаете, сделает что-то, что вас удивит? Что-то в ваших отношениях с группой или организацией также может застать вас врасплох. Между тем, это хороший день для постановки новых целей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

«Не шути в делах драконов, ибо ты хрустишь и вкусен с кетчупом». Это не очень тонкое предупреждение для вас сегодня, чтобы держаться подальше от авторитетных фигур — родителей, боссов и полиции — которые могут быть в ярости. Не ищите сегодня неприятностей. Они сами найдут вас!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня планы на поездку могут внезапно измениться. Точно так же вопросы, связанные с законом, медициной и высшим образованием, могут внезапно измениться или пойти в новом направлении. Что бы ни случилось, можно только догадываться. Тем не менее, это отличный день, чтобы строить новые планы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дважды проверьте банковские реквизиты и все, что связано с общей собственностью и наследством, потому что сегодня что-то может внезапно измениться и это может повлиять на ваше богатство. Поэтому будьте в курсе! Это отличный день, чтобы попробовать что-то новое.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня будут стимулирующими и увлекательными. Идеи проносятся в вашей голове с невероятной скоростью, поэтому обмен мнениями с другими будет импульсивным и стремительным. Сегодня могут начаться новые отношения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Прерывания из-за нехватки персонала или поломки оборудования, проблем с оборудованием, компьютерных сбоев и задержек с доставкой сегодня могут вызывать разочарование. Тем не менее, у вас могут появиться новые умные идеи о том, как улучшить ситуацию в будущем. Выскажитесь со своими предложениями, потому что они могут быть полезными!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Юлия Меньшова (1969) и актриса Марианна Вертинская (1943) сегодня отмечают с вами день рождения. Люди замечают вас, потому что вы свободолюбивы и оптимистичны. Это показывает. Вы сострадательны, потому что понимаете нужды других. Вы обладаете удивительным упорством. Это год перемен и увеличения личной свободы для вас. Будьте готовы встретить новых друзей и исследовать новые горизонты!