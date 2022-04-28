Ежедневный гороскоп. Четверг, 28 апреля 2022

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы хотите знать, что происходит в финансовом плане, особенно за кулисами. Вам нужна информация о денежных потоках — откуда они приходят и куда уходят. Вы также хотите знать, как использовать свое богатство и активы, чтобы облегчить себе жизнь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы сильны сегодня, потому что Меркурий в вашем знаке выровнен с Плутоном. Это дает вам почти рентгеновское зрение. (О да, вы легко увидите подтекст вещей.) Вы узнаете, лжет ли вам кто-то или искажает правду.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш управитель Меркурий танцует с Плутоном, что дает вам мощный ум, способный обратиться внутрь себя. Вот почему это хорошее время, чтобы заглянуть внутрь себя на более глубоком уровне, чтобы попытаться лучше понять себя. Вы заинтригованы тайнами и скрытыми знаниями. («Я вижу мертвых людей.»)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете привлечь к себе кого-то влиятельного. Однако, скорее всего, вы являетесь влиятельным человеком, имеющим дело с другими, будь то один на один с другом или с группой или организацией. Сегодня вы соберете свои силы и отправите их в поход!

Лев (23 июля — 22 августа)

Обсуждения с начальством, родителями и авторитетными людьми сегодня будут иметь большое значение. Вы можете влиять на других или, в свою очередь, кто-то может влиять на вас. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, вы можете быть немного одержимы ею. Люди будут слушать, потому что вы прирожденный лидер.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день для изучения или изучения чего-либо, потому что вы хотите знать, что происходит под поверхностью вещей. Вас привлекают тайны, проблемы и скрытые измерения. Это отличный день, чтобы узнать что-то новое и провести глубокие дискуссии с другими.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете серьезно подумать о своих финансах, особенно о своем совместном богатстве с другими, включая ваш долг. Вы также можете больше думать о завещаниях, наследстве и имуществе, потому что хотите докопаться до сути вещей, чтобы иметь истинное представление о ситуации.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете быть одержимы попытками убедить кого-то в чем-то. Или наоборот, вы можете привлечь к себе кого-то, кто настойчив в своих взглядах? Одно можно сказать наверняка: сегодня у вас есть возможность оказывать сильное влияние на других. Используйте это с умом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас есть возможность увидеть, как внедрять реформы на работе и как лучше выполнять свою работу. Вы также можете увидеть, как другие могут лучше выполнять свою работу. В том же ключе (другая рука) вы можете увидеть способы улучшить свое здоровье. Это хороший день, чтобы избавиться от того, что вам не нужно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете убедительны, разговаривая с детьми или молодыми людьми. Они будут цепляться за каждое ваше слово. Точно так же романтические дискуссии будут иметь большое значение, особенно потому, что вы быстро видите, что происходит под поверхностью вещей. Сегодня вас не обманешь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Семейные обсуждения будут мощными и очень актуальными сегодня. На самом деле, некоторые секреты могут быть раскрыты. Это также хороший день для ремонта и улучшения ванных комнат, сантехники и всего, что связано с мусором и переработкой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете быть одержимы определенной идеей, которая вытесняет все остальные мысли из вашего разума. Однако у вас также есть сильный фокус, который поможет вам сосредоточиться на том, о чем вам нужно подумать. Если вы разговариваете с другими, вы будете убедительны!

Если твой день рождения сегодня

Актрисы Джессика Альба (1981) и Пенелопа Крус (1974) отмечают свой день рождения сегодня. Вы кажетесь уравновешенным и спокойным. В вас есть утонченное качество. Вы обаятельны, наблюдательны и прекрасный слушатель. В этом году темпы будут медленнее, и больше внимания будет уделяться партнерским отношениям. В этом году вам определенно будет легче заводить друзей. Стремитесь поддерживать мирную обстановку для себя.