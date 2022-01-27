Ежедневный гороскоп: четверг 27 января 2022

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Сегодня после 3:00 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы хотите сделать что-то другое. Очевидно, что путешествие было бы идеальным выбором. Тем временем, поскольку ваши амбиции пробудились, вы что-то сделаете. К счастью, к вам благосклонно относятся начальники и авторитетные лица.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы продолжаете производить сильное впечатление на других, потому что Солнце находится наверху вашей карты, бросая на вас лестный свет. Вы можете произвести большое впечатление на начальника или родителя, которого давно не видели. Сегодня нельзя игнорировать вопросы, связанные с общим имуществом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы должны сотрудничать с другими, потому что Луна находится напротив вашего знака. У вас не возникнет проблем с этим, потому что вы быстро адаптируетесь к изменяющимся ситуациям. Между тем, держите свои карманы открытыми, потому что подарки, лакомства и услуги придут к вам.

Рак (21 июня — 22 июля)

Возможно, сегодня вам придется работать от имени кого-то еще или оказать им услугу. К счастью, вы можете привлечь кого-то полезного для вас. Сказав это, вы также можете привлечь кого-то, кто проверит ваше терпение. (Что-то выигрываешь, что-то проигрываешь.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Это игривый, веселый день! Даже если вы усердно работаете, другие будут поддерживать вас. Сегодня вы можете привлечь к себе человека, который болтлив и требует вашего времени. (Это неудивительно, ведь вы часто привлекаете к себе людей.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы с удовольствием отдохнете дома в знакомой обстановке. Вы чувствуете, что вам нужен перерыв и вы это делаете. Это не означает, что вы все еще не работаете усердно и не отдаете все, что у вас есть, потому что вы это делаете. Да, вы можете справиться со всем этим прямо сейчас, но потребуется некоторое время, чтобы заправиться и восстановить силы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Теперь вам легко быть на связи со своими творческими талантами. Другие могут использовать это же влияние, чтобы получать удовольствие от спортивных мероприятий и игр с детьми. По сути, вы хотите наслаждаться жизнью и в идеале хотели бы ускользнуть в отпуск. Кто знает?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша способность убеждать других сейчас сильна. О да, вы красноречивый собеседник! Сегодня вы можете сосредоточиться на финансовых вопросах и денежных потоках. Может быть, вы хотите что-то продать? Может быть, вы хотите что-то купить? (Вы получите то, что хотите, потому что знаете подход.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку Луна сегодня находится в вашем знаке, ваша удача будет немного лучше, чем во всех других знаках. Почему бы не проверить это и не попросить вселенную об одолжении? Между тем, остерегайтесь задержек транспортировки. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня это смешанный день. С Марсом и Венерой в вашем знаке вы чувствуете себя очаровательно и стремитесь к общению с другими. Однако Луна прячется в вашей карте, что является противоположным влиянием. Это заставляет вас хотеть уйти в отставку и спрятаться за кулисами. Это ваш выбор.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это по-прежнему сильное время для вас, потому что Солнце находится в вашем знаке. Тем не менее, бывшие партнеры и старые друзья из вашего прошлого, похоже, вернулись на сцену. Сегодня может произойти важный разговор с подругой или членом группы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди замечают вас. На самом деле, они кажется, знают подробности о вашей личной жизни. Имейте в виду, если есть детали, о которых вам нужно позаботиться. (У всех у нас есть свои маленькие секреты.) Разыграйте свои карты.

Если ваш день рождения сегодня

Артист балета Михаил Барышников (1948), певица Елена Ваенга (1977) и теннисист Марат Сафин (1980) отмечают свой день рождения сегодня. Вы обладаете удивительной способностью быстро чему-то учиться. Вы предприимчивы и всегда оптимистичны. Вы восхищаетесь своими близкими. Вы свободолюбивы и умеете вдохновлять других. Этот год — год преподавания и обучения для вас. Добро пожаловать в одиночество, чтобы заняться самоанализом.