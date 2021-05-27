Ежедневный гороскоп. Четверг 27 мая 2021

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 10:15 до 19:30 сегодня. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ознакомьтесь с предупреждением о Луне (см. выше), потому что вы не хотите тратить деньги зря. В это окно плохое время для покупок чего-либо, кроме еды и бензина. Тем не менее утолите свою тягу к приключениям и возбуждению. Сделайте что-нибудь другое!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее лунное оповещение (см. выше) происходит в одном из ваших денежных домов. Поэтому будьте благоразумны. Отложите важные решения и покупки (кроме еды и бензина). Сделайте свою домашнюю работу относительно совместного имущества и наследства.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы должны идти больше на уступки, имея дело с другими сегодня, потому что сегодняшняя Луна находится напротив вашего знака. Вот как это работает. Через две недели, когда Луна в вашем знаке, людям придется быть более дружелюбными, имея дело с вами. (См. предупреждение о Луне выше.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас есть элемент служения, а это значит, что вы должны работать на кого-то другого. К счастью, вы не против этого сделать. Тем не менее, помните о Луне (см. выше) и воздерживайтесь от покупок и важных решений.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это веселый, творческий день! Вы будете продуктивны, если будете заниматься искусством или вам нужно использовать свое воображение для того, что вы делаете. Вам будет легко мыслить нестандартно. Однако не соглашайтесь ни на что, пока не закончится оповещение о Луне (см. выше).

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас будет возможность окунуться в кокон дома сегодня и расслабиться в знакомой обстановке. Вы также можете тепло поговорить с родственником. Однако из-за предупреждения о Луне (см. выше) не соглашайтесь ни на что важное. Ограничьте траты едой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это сложный день из-за предупреждения о Луне (см. выше). Короткие поездки и обсуждения с другими людьми будут главными в вашем меню. Однако сейчас плохой день, чтобы соглашаться на что-нибудь важное. Не занимайтесь волонтерством! Ограничьте свои траты едой и бензином.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны со своими деньгами и имуществом сегодня, потому что большую часть этого дня стоит Лунное оповещение (см. выше). Не ходите по магазинам, не покупайте ничего кроме еды и бензина. Не принимайте важных решений о том, что у вас есть. Просто двигайтесь по инерции, пока не закончится оповещение о Луне. Будьте умным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Кроме того, большая часть этого дня — это оповещение о Луне, поэтому вы действительно почувствуете, что находитесь в параллельной вселенной. Не бойтесь. Не принимайте близко к сердцу. Отложите важные решения и ограничьте свои траты едой и бензином.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это непостоянный день, потому что большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение, более того, Луна сегодня «прячется» в вашей карте. Вот почему вы чувствуете себя нерешительным и немного расплывчатым. Тем не менее, это прекрасный день, чтобы расслабиться. Ограничьте свои траты едой и газом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете насладиться разговором по душам с другом сегодня. Однако не меняйте своих представлений о чем-либо и не меняйте своих целей. Просто наслаждайтесь беззаботным обсуждением. См. Предупреждение о Луне выше. Не ходите по магазинам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не занимайтесь волонтерской деятельностью, если вы сегодня разговариваете с родителями и начальниками, что может возникнуть у вас. Спастите себя! Большую часть этого дня — предупреждение о Луне, поэтому держите голову опущенной и порох сухим. Ограничьте траты едой и газом.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мария Шукшина (1967) и американский государственный деятель и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер (1923) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы любопытны, остроумны и интересуетесь многим. Вы также дружелюбны и сострадательны. В значительной степени ваш успех основан на вашей стойкости и настойчивости. Многие из вас любят коллекционировать новинки. Теперь вы вступаете в совершенно новый цикл, поэтому вы можете открыть любую дверь, чтобы начать новый мир.