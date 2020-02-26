Ежедневный гороскоп. Четверг 27 февраля 2020

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений после 7 вечера сегодня. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Мы находимся в центре ретроградного Меркурия, а это значит, что сейчас неподходящее время покупать любые виды наземного транспорта – легковые, грузовые и мотоциклы. Тем не менее, до 9 марта это прекрасное время для исследования и завершения старых дел.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Причина, по которой вы встречаетесь с друзьями и людьми из прошлого, в том, что происходит Ретроградный Меркурий. (Это прекрасное время для обмена байками о старых днях с другими.) Однако, не начинайте новое партнерство для бизнеса, пока Ретроградный Меркурий не закончится 9 марта.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш правитель – Меркурий, и теперь он – ретроградный Меркурий. Это происходит вверху таблицы, что означает, что вы встретите родителей, боссов и VIP-персон, которых вы давно не видели. Это может быть это шанс все исправить?

Рак (21 июня-22 июля)

Сейчас Ретроградный Меркурий, который продлится до 9 марта. Это означает, что это невероятное время для вас, чтобы закончить старые документы, проекты и рукописи. Это также прекрасное время для изучения прошлого или истории исследований. Тем не менее, ожидайте задержки в пути.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы находитесь в середине ретроградного Меркурия, и есть хорошие и плохие новости. Хорошей новостью является то, что вы можете быстро закончить старый бизнес с общим имуществом, наследством и налогами. Плохая новость заключается в том, что что-то в этих же областях может вернуться, чтобы укусить вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Меркурий – ваш правитель, и сейчас он ретроградный до 9 марта. Это позволяет вам общаться со старыми друзьями и бывшими партнерами из вашего прошлого. Ожидайте увидеть старые лица, появляющиеся из двери.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ретроградный Меркурий до 9 марта, однако, если вы планируете крупную покупку, такую ​​как компьютер или автомобиль, возможно, стоит подождать до конца марта. Тем не менее, этот ретроградный Меркурий является сложной задачей, потому что он создаст задержки и путаницу в вашей работе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Старое пламя вернулось в вашу жизнь из-за ретроградного Меркурия. Это будет продолжаться в течение нескольких недель. Ваша лучшая защита – всегда хорошо выглядеть, потому что жить хорошо – это лучшая месть, не так ли?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Меркурий ретроградный до 9 марта и это происходит в нижней части вашего графика. Это означает, что это влияет на дом и семью. Родственники, которых вы давно не видели и не слышали, вернутся в вашу жизнь. ​​Будьте умны и запасите холодильник, потому что вы не знаете, кто прибудет!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Каждый раз, когда Меркурий становится ретроградным, это происходит под другим знаком, что означает, что он влияет на другую часть вашего графика. Текущий ретроградный Меркурий, который продлится до 9 марта, создаст для вас задержки при транспортировке. Поломки машин, пропущенные автобусы, запутанную связь и пропущенные встречи. Испытания!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Держите глаза открытыми, потому что Ретроградный Меркурий происходит в одном из ваших Денежных Домов. Ожидайте, что чеки по почте будут опаздывать и другие финансовые транзакции, могут быть затянуты. Будьте умны и перепроверьте детали относительно денег. Сохраните свои квитанции и внимательно изучите счет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Именно этот ретроградный Меркурий, который заканчивается 9 марта, в вашем знаке! Это может быть неприятно. Неуместные вещи, пропущенные встречи, запутанные коммуникации и задержки в транспортировке – это лассика. Старые друзья вернулись в ваш мир. Тем не менее, вы легко закончите старый бизнес.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Татьяна Догилева разделяет ваш день рождения сегодня. Вы просвещенный мечтатель с ярким воображением. Вы доверяете своей интуиции и глубоко заботитесь о других. Служение другим – ваша тема в этом году, особенно с семьей. Это означает, что вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.