Ежедневный гороскоп. Четверг 26 сентября 2019

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

Предостережение: избегайте покупок или принятия важных решений после полудня сегодня. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Ваша жизнь может протекать не так гладко, как хотелось бы сегодня. С одной стороны, ваше воображение усиливается и вы на связи со своими творческими соками. В этом нет сомнений – и давайте не будем забывать, что вы ремесленник зодиака. Однако отношения с другими могут быть жесткими. Смотрите Лунную тревогу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшний день может быть наполнен умными, креативными идеями, потому что вам легко мыслить нестандартно. Тем не менее, не соглашайтесь ни на что важное – подождите до завтра. Обращайте внимание на начальников на работе сегодня. (Будьте умным.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш ум будет перемещаться от темы к теме, потому что вы креативны и ваше воображение усиливается. Тем не менее, запишите свои творческие идеи, чтобы обдумать завтрашний день, когда Лунная тревога закончится. По иронии судьбы, кто-то во власти может в любом случае наказать вас. Не слушайте этого – доверьтесь своему гению!

Рак (21 июня-22 июля)

У вас может возникнуть соблазн сделать покупки сегодня, потому что это часто происходит во время оповещения о Луне, а именно в это время вы не должны делать покупки. Просто заполните свой банк данных, но подождите до завтра, чтобы расстаться с вашими с трудом заработанными деньгами. Будьте терпеливы с авторитетной фигурой дома.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна все еще в вашем знаке. Тем не менее, сегодня Лунная тревога. Это означает, что вы полны творческих идей, даже если это плохой день, чтобы действовать на них. Запишите свои идеи и подумайте о том, как действовать на них завтра. Будьте терпеливы, имея дело с авторитетными фигурами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это плохой день для денежных решений или финансовых транзакций. Помните об этом. Большую часть этого дня, есть Лунная тревога. Между тем, у вас есть сильное искушение совершать покупки или проводить финансовые переговоры. Это плохая идея. (Будь умным и подождите до завтра.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для душевного разговора с подругой, возможно, с женщиной. По иронии судьбы, отношения со старшей фигурой из авторитетных родственников могут быть напряженными или немного сдержанными. Просто плывите по течению. Отложите важные решения плюс покупки до завтра. Сегодня есть оповещение о Луне в течение большей части дня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Знайте, что люди замечают вас. Между тем, вам может быть трудно иметь дело с кем-то, кто находится во власти. Действуйте осторожно. Потому что большую часть этого дня – Лунная ревога, будьте мудрым и ничего не делайте.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы хотите сделать что-то другое, чтобы немного встряхнуться. Тем не менее, большая часть этого дня – Лунная тревога, что означает быть очень осторожным с важными решениями. И, конечно же, ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения. Будьте мудрым.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете столкнуться с трудностями при работе с авторитетными фигурами сегодня – боссами, родителями, учителями, VIP-персонами и полицией. (Никогда не стоит недооценивать силу вежливости.) В то же время не поддавайтесь желанию принимать финансовые решения в отношении общей собственности и наследства. Проверьте Лунную тревогу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам, возможно, придется идти более на уступки, имея дело с другими. Между тем, избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные вопросы, чтобы сделать этот день легким. Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны, потому что большая часть этого дня – оповещение о Луне. Тем не менее, три планеты находятся в одном из ваших Денежных Домов, побуждая вас принимать финансовые решения. Не делайте этого. Ограничьтесь расходами на еду, газ и развлечения до завтра.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Олег Басилашвили разделяет ваш день рождения сегодня. Вы верны и добросовестны, и у вас сильные семейные ценности. Вы честны, искренни и очень проницательны. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.