Ежедневный гороскоп. Четверг 26 ноября 2020

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 15:30 до 20:00. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Возможно, остались обидчивые чувства, оставшиеся со вчерашнего дня, из-за которых сегодня возникают трудности в общении с родителями, начальниками, учителями и полицией. Эти отношения могли быть натянутыми и репрессивными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Даже не идите туда, когда дело касается споров о политике, религии и национальных вопросах, потому что сегодня вас раздавят. Эти обсуждения будут для вас настоящим угнетением и неприятностями. Вместо этого сосредоточьтесь на близких друзьях и партнерах. Они рады вас видеть!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с друзьями и членами групп сегодня по-прежнему непростые, поэтому вы можете разочароваться в дискуссиях о том, как поделиться или разделить что-то. Люди у власти не заинтересованы в помощи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это плохой день, чтобы бросить вызов боссам, родителям и полиции по любому поводу. Будьте умны и не делайте этого. Если вы это сделаете, вы почувствуете себя униженным или каким-то образом подавленным. Вместо этого сосредоточьтесь на общественных мероприятиях, спорте и развлечениях с детьми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшние дискуссии о политике, религии и национальных проблемах будут неприятными. Даже не ходите туда. Вместо этого сосредоточьтесь на семейных делах, особенно при ремонте дома или косметическом ремонте. Это то, что вас заинтересует. Так всегда бывает.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждения стоимости светского мероприятия или стоимости или поддержки детей, их образования и их занятий сегодня не пройдут. Вы будете чувствовать себя подавленными препятствиями и людьми, которые с вами не согласны, особенно авторитетными лицами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это плохой день для важного обсуждения семейных ситуаций со старшим членом семьи или авторитетным лицом. Что бы ни случилось, вы будете чувствовать себя заблокированным, отвергнутым или подавленным. Возможно, вы захотите изучить идеи для зарабатывания денег или шопинг-терапию? Если это так, проверьте предупреждение о Луне выше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения, связанные с вашим здоровьем, домашним животным или работой, могут отпугнуть вас сегодня. Правила и положения заблокируют ваши усилия. К счастью, с Меркурием и Венерой в вашем знаке вы будете дружелюбны и полезны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Напряжение, связанное с общественными мероприятиями, планированием отпуска или чем-то связанным со спортом или детьми, может отпугнуть вас сегодня. Или, возможно, авторитетный деятель попытается ограничить ваши действия или заставить вас почувствовать себя униженным. Не весело!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте любезны с членами семьи сегодня, чтобы избежать слишком большой опасности. Критика, ограничения, препятствия и причины, по которым вы не можете что-то сделать, будут в порядке вещей. Вместо этого сосредоточьтесь на общении с другом или группой, потому что это доставит вам удовольствие!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваше повседневное общение с другими людьми может отпугнуть вас сегодня. Кто-то может вас унизить или критиковать. Не принимайте это на свой счет. Вместо этого обратитесь к начальнику, родителям или кому-то из авторитетов, потому что они на вашей стороне. Это то, чего вы хотите — кто-то на вашей стороне. (Это то, чего мы все хотим.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ссоры из-за денег и имущества могут возникнуть сегодня. Или что-то еще может заставить вас чувствовать себя сломленным. Вместо этого поговорите с людьми из других культур или сосредоточьтесь на изучении чего-то нового или путешествии куда-нибудь, потому что, если вы сможете расширить свой кругозор, вы станете счастливее!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Максим Аверин (1975), актер Антон Макарский (1975), певец Прохор Шаляпин (1983) и певица Тина Тернер (1939) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы смелы и настойчивы. Вы искатель, особенно духовный искатель, который также практичен и приземлен. В этом году вас ждут захватывающие перемены и возможности. Рассчитывайте на новые приключения! Если можете, исследуйте возможности путешествовать. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир через обучение. Добро пожаловать! Ваша личная свобода — ваша цель в этом году.